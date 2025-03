Lady Gaga regresa a México: fecha, sede, boletos y todo sobre su concierto en CDMX con la gira ‘Mayhem’ (Jovani Pérez/ Infobae México)

La espera ha terminado para los seguidores mexicanos de Lady Gaga. La reconocida cantante y actriz estadounidense ha confirmado su regreso a la Ciudad de México después de más de una década de ausencia.

La artista se presentará el próximo 26 de abril en el Estadio GNP Seguros como parte de la promoción de su más reciente producción discográfica, titulada Mayhem, el cuál será estrenado a nivel mundial el próximo 7 de marzo, incluyendo sus grandes éxitos Disease, Die With A Smile- con Bruno Mars- y recientemente el hit global de TikTok Abracadabra.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la intérprete, donde compartió un póster promocional que destaca un fondo emblemático de la capital mexicana: la Catedral Metropolitana, ubicada en el corazón del Zócalo.

Este detalle no solo resalta la importancia de la ciudad en su gira promocional, sino que también marca un momento significativo para los fanáticos locales, quienes no han tenido la oportunidad de verla en vivo desde su última visita el 26 de octubre de 2012.

La 'Mother Monster' vuelve al país tras más de una década sin ofrecer un show en tierra mexicana

Aunque el anuncio ha causado revuelo en redes sociales y entre los medios de comunicación, la información sobre el evento aún está en desarrollo. Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre la venta de boletos, los horarios específicos o si habrá más fechas en otras ciudades del país.

Sin embargo, la confirmación de su presentación en el Estadio GNP Seguros ya ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos, quienes esperan ansiosos más información.

“¡Viva La MAYHEM! We’re coming back. Mexico City. Estadio GNP Seguros. April 26″, escribió Lady Gaga en sus redes sociales.

Lady Gaga regresa con Mayhem a CDMX a más de 10 años de su gira The Born This Way Ball

La última vez que Lady Gaga pisó territorio mexicano fue durante su gira mundial “The Born This Way Ball” en 2012, un evento que dejó una huella imborrable en sus seguidores. Ahora, con el lanzamiento de ‘MAYHEM’, la cantante vuelve a conectar con su público en México, un país que ha demostrado ser uno de los mercados más receptivos para su música y estilo único.

Este regreso no solo representa una oportunidad para presentar su nuevo material, sino también para revivir la conexión especial que tiene con sus admiradores mexicanos.

El póster promocional que acompaña el anuncio ha generado gran expectativa, no solo por la confirmación de la fecha, sino también por el simbolismo detrás de la elección del Zócalo como fondo. Este lugar, considerado el corazón cultural e histórico de la Ciudad de México, parece ser un guiño de la artista hacia la riqueza y diversidad de la cultura mexicana.