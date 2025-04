Sheinbaum descarta cancelar los narcocorridos: “No prohibimos un género musical”

Claudia Sheinbaum también hizo referencia a las series de televisión que hacen apología al narco (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no prohibirá los narcocorridos o algún otro género musical en México. Sin embargo, hizo un llamado a no componer canciones que hagan apología al narcotráfico, la violencia y otras actividades ilegales.

En su conferencia presidencial, Sheinbaum Pardo se pronunció por lo ocurrido en el Palenque de Texcoco el 11 de abril. En esa ocasión, el cantante Luis R. Conriquez se vio obligado a cancelar su show, luego de que el público generara disturbios por negarse a interpretar narcocorridos.

“En el caso de Texcoco, condenar lo que ocurrió. Esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, de canciones, no sé qué género musical es“, manifestó la mandataria federal al respecto.

Ante el cuestionamiento de si se prohibirá este género musical, debido al contenido de sus letras, Sheinbaum lo descartó. Señaló que desde la sociedad se tiene que generar una conciencia colectiva que rechace ese tipo de temas musicales.

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

" ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros creemos que se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de las drogas o misoginia (...) Nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o estado de la República, es ir construyendo este consenso social de que no se debe hacer apología a la violencia", pronunció.

La jefa del Ejecutivo también hizo referencia a las series de televisión y otro tipo de contenidos audiovisuales que, al igual que los narcocorridos o corridos bélicos, se caracterizan por enaltecer las actividades criminales de los cárteles de la droga.

“Nos referimos a las canciones, pero también a las series de televisión. A todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico, como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes“, agregó.

En ese sentido, Sheinbaum reiteró que cancelar este tipo de canciones no es una opción viable. “No prohibimos un género musical, eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia, violencia contra las mujeres, o ver a la mujer como objeto sexual. Queremos una conciencia social en nuestro país, que poco a poco deje de construirse los corridos, corridos tumbados, bandas vinculadas a estos temas", formuló.

Previo a estas declaraciones, Sheinbaum dio a conocer su postura sobre este género musical durante su gira por el estado de Aguascalientes. “o que queremos es promover que la música tenga otros contenidos (...) En nuestro caso no prohibimos”, señaló en la tarde del 12 de abril.

A través de la iniciativa “México Canta”, la presidenta busca que cantantes o compositores produzcan temas alejados de temas que hagan referencia a actividades criminales.

Para ello, abrió una convocatoria (en la que se podrá registrar a partir del 28 de abril) para que se compongan canciones de “amor, desamor, paz y naturaleza”.

Información en desarrollo...