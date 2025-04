UNAM eliminará reforma al artículo 15 del Reglamento del Tribunal: no habrá expulsiones por actos vandálicos

Biblioteca Nacional de la Ciudad de México (Adobe Stock).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la eliminación de la reforma al artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario luego de que decenas de estudiantes se manifestaran en contra de la medida, sin embargo, aún deberá ser ratificado por el pleno del Consejo.

A través de un boletín, la Máxima Casa de Estudios detalló que este miércoles 9 de abril la Comisión de Legislación del H. Consejo Universitario acordó por unanimidad la eliminación de dicho artículo.

Este artículo establecía la suspensión o expulsión inmediata de los alumnos que incurrieran en actos vandálicos como medida provisional en lo que el Tribunal Universitario analizaba el caso y confirmaba la medida o la revocaba.

La decisión se realizó en atención a las inquietudes de los estudiantes, sin embargo, deberá ser sometida a la aprobación del pleno del H. Consejo en su próxima sesión.

Además, la UNAM hizo énfasis en que esta disposición no se encuentra vigente debido a que no ha sido publicado en la Gaceta.

“Es importante reiterar que esta disposición no está vigente puesto que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no se haga hasta que el Consejo Universitario sesione”, detalló la Máxima Casa de Estudios.

Al menos cinco facultades de la UNAM entraron en paro como forma de protesta por la reforma a este artículo. Foto: (iStock)

Con esta decisión, la UNAM refrendó la atención por parte de la Comisión al principio universitario de escuchar y privilegiar el diálogo para construir normas que garanticen un entorno seguro.

El pasado 31 de marzo la UNAM informó la aprobación de diversas modificaciones a la legislación universitaria con el objetivo de realizar una reforma en materia disciplinaria, en la que más de 20 artículos fueron modificados del Estatuto del Personal Académico.

Facultades entran en paro para frenar reforma

Luego de que se informara la reforma al artículo 15 del reglamento de la UNAM, los estudiantes de al menos cinco facultades entraron en paro de laborales en rechazo a la suspensión y expulsión inmediata como medida contra actos vandálicos.

Entre las facultades que detuvieron las clases se encuentran las de Ciencias Políticas y Sociales; Artes y Diseño; Ingeniería; Química y Arquitectura, esto con el objetivo de que se revoque el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario por considerar que atenta contra la libertad de expresión y libre manifestación.

Ante los hechos, el pasado lunes la Comisión de Legislación Universitaria aclaró que dicho artículo no está vigente porque no se ha publicado en la Gaceta Oficial, lo cual fue ratificado este miércoles en el informe de la eliminación del artículo.