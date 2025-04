Hospitalizan de emergencia a Lucía Méndez; esto se sabe sobre su estado de salud hoy 9 de abril

La artista lleva dos días internada en un hospital. (Foto: Lucía Méndez)

Lucía Méndez fue hospitalizada de emergencia, así trascendió durante la mañana de este 9 de abril a través de redes sociales y diversos medios de comunicación.

De acuerdo con los primeros reportes extraoficiales, la famosa artista mexicana habría presentado fuertes complicaciones en su estado de salud relacionadas con un contagio de Covid-19; sin embargo, hasta el momento ni ella ni su equipo se han pronunciado al respecto.

“Lucía Méndez está hospitalizada, tiene Covid, no es grave la situación. Según sabemos, tenía problemas para respirar y dijo: ‘Mejor llévenme al hospital’ y sí, la estabilizaron y está respirando perfecto; lleva dos días ahí y no es nada grave, pero sí de cuidado”, dijo Martha Figueroa en Hoy.

(IG: @saleelsol)

Según la periodista de espectáculos, Lucía Méndez llevaba varios días con una molestia en la garganta, por lo que se sometió a una prueba de Covid-19 y el resultado fue negativo; no obstante, el dolor continuó y se realizó un segundo test que salió positivo.

¿Lucía Méndez tiene un romance con el papá de Checo Pérez?

La intérprete de Corazón de Piedra o Un Alma en Pena ha encabezado titulares en los últimos meses debido a rumores sobre su vida amorosa. Y es que fue relacionada sentimentalmente con Antonio Pérez Garibay (padre de Checo Pérez) luego de que fueron captados tomados de la mano en un partido de fútbol.

Sin embargo, ella negó las especulaciones en un reciente encuentro con los medios.

A pesar de los desmentidos, el domingo, ambos fueron captados paseando juntos y tomados de la mano. (Foto: @TUDN, X)

“No tengo novio... ya hablando en serio, agradezco mucho a Antonio Pérez que hable tan bonito de mí, pero solo somos amigos, lo he visto muy poco. Se ha formado como una historia de amor, pero no tengo compromisos, ni tengo tiempo”, aseguró.

La también actriz bromeó sobre el escándalo y dejó entrever que casarse no está entre sus planes a corto plazo.

“Ya no tengo edad para casarme, estoy muy joven. Tengo espacio para dos desilusiones más, pero no me voy a casar”, dijo.

El empresario Antonio Pérez Garibay ha sido vinculado a la actriz Lucía Méndez, con quien se le ha visto salir en un par de ocasiones en la Ciudad de México. (Foto: @aperezgaribay, Instagram)

Lucía Méndez habló al respecto luego de que Antonio Pérez Garibay externó su interés por contraer comenzar un romance con ella y hasta pedirle que sea su esposa.

“Tenemos una gran relación, una gran amistad y yo lo sigo diciendo. Nos estamos conociendo. En estos temas del corazón nunca puedes decir sí o no, tenemos que cuidarnos (...) Me gusta para esposa de Antonio Pérez. Soy divorciado, tengo 10 años que me separé de Marilú. (Lucía) es una mujer muy simpática, muy inteligente, con la que tengo grandes conversaciones y muchas pláticas”, confesó en entrevista para Maxine Woodside.