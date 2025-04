Quién es Panchito Arredondo y por qué el cantante llamaba compadre a un jefe de plaza de Los Chapitos

Él es el cantante que estuvo recientemente en Michoacán CRÉDITO: (Instagram/@panchitoarredond0)

Panchito Arredondo se volvió tema de conversación porque Poncho La Quiringua, el líder de Cárteles Unidos fue visto en su concierto de Michoacán; sin embargo, anteriormente el cantante ya había dicho abiertamente que consideraba como “compadre” a un jefe de plaza de los Chapitos.

El vínculo entre la música regional mexicana y el narcotráfico ha llamado la atención en años recientes, pero en muchas ocasiones se ha relacionado e incluso los cantantes terminan amenazados por grupos criminales.

El líder del Cártel de Los Reyes, identificado como operador regional de Cárteles Unidos, fue grabado en un evento masivo realizado en un recinto municipal; horas después, un joven que habría difundido el video apareció sin vida. (Redes sociales)

El famoso canta narcocorridos y corridos bélicos, forma parte de la empresa DEL Records, disquera señalada por presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Algunas de las canciones más reconocidas de Panchito Arredondo son 300 locos y Las pisteadas del vago, este cantante es originario de Sinaloa y tiene 25 años. Una de sus colaboraciones más exitosas fue El De Navolato, junto al grupo La Ventaja, que acumuló 884.000 vistas en plataformas digitales.

Cabe señalar que en 2022 fue asesinado Jesús Armando Sonqui, conocido como El Sonqui, quien fuera su representante musical. En su momento llamó la atención que si bien sus fiestas estaban llenas, fueron pocas las personas que acudieron a darle el último adiós.

El cantante Panchito Arredondo acudió a la ceremonia fúnebre con un arreglo floral para homenajear a quien fuera su promotor. (Foto: Facebook/Panchito Arredondo)

“NADIE de con los que siempre quisiste quedar bien te acompañó, te dejaron solo [...] En un segundo armabas un fiestón y se arrimaban cientos, pero ahora que de verdad los ocupaste ¿quién se arrimó?”, escribió en sus redes sociales Panchito Arredondo, uno de los artistas que trabajó con Sonqui.

El Chore y Panchito Arredondo

En junio de 2024, la comunidad de El Dorado, en el estado de Sinaloa, fue escenario de un operativo de gran magnitud llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que culminó con la muerte de Raúl Carrasco Lechuga, conocido como ‘El Chore’, presunto jefe de plaza del grupo criminal Los Chapitos.

En su momento, el deceso de este El Chore fue confirmado por Panchito Arredondo quien utilizó sus redes sociales para despedirse del líder criminal e incluso lo llamó “compadre”, dejando entrever que tenían una amistad muy cercana y que de alguna manera, lo habría ayudado a crecer en la escena musical o le habría brindado apoyo.

“Ya se me fue compadre. Gracias por todo lo que me ayudó cuando nadie más lo hizo, ahí me saluda al ‘Pato’ compadre”, escribió Arredondo en su cuenta de Instagram.

Retrato de 'El Chore' colocado durante el velorio, a quien Panchito Arredondo consideraba su compadre (Especial)

En las publicaciones realizadas por Panchito Arredondo, se incluyeron fragmentos de dos corridos que hacen referencia directa a las actividades de ‘El Chore’ dentro del Cártel de Sinaloa y su relación cercana con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias ‘El Chapito’, uno de los líderes del grupo criminal.

Uno de los corridos, titulado Escuela de la Calle e interpretado por Raúl Beltrán y Novillos de la Sierra, describe a ‘El Chore’ como un hombre con influencia y poder dentro de la organización.