Imelda Tuñón exhibe presuntas amenazas tras conflicto con Maribel Guardia: “Me mandaron una pistola”

Imelda Tuñón exhibe presuntas amenazas en su contra. (IG: @imetunon // Cuartoscuro)

Imelda Tuñón utilizó sus redes sociales para denunciar que ha recibido presuntas amenazas de muerte relacionadas con el proceso legal que enfrenta con Maribel Guardia. Esto después de que su suegra aseguró que ha recibido intimidaciones por el mismo tema y señaló a sus ‘allegados’.

La viuda de Julián Figueroa publicó cuatro capturas de pantalla de las supuestas advertencias que ha recibido a través de WhatsApp desde diferentes números telefónicos.

“Put* gata asquerosa. Fea. Maldita perr*. Te vamos a mat* por gata. Vas a pagar p*ta o qué, pinch* zorr*”, se lee.

(IG: @imetunon)

Imelda Tuñón también mostró una fotografía que recibió desde uno de esos números. Se trata de una persona sujetando una pistola.

“No es la primera vez que me mandan algo así. Media hora antes de hacerme las pruebas de la fiscalía, me mandan lo siguiente y por eso me rehusé”, comentó.

En la captura se lee: “Estás amenazada. Te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes un delito de homicidio hacia tu ex esposo”.

(IG: @imetunon)

Imelda Tuñón publica el último mensaje que le mandó a Maribel Guardia

La viuda de Julián Figueroa también publicó una captura de pantalla del último mensaje que le mandó a su suegra. Esto luego de que Maribel Guardia aseguró que había sido una amenaza.

“Lo último que ella me escribió fue una amenaza”, declaró Guardia en un encuentro con medios.

Sin embargo, el mensaje que publicó Imelda Tuñón es una súplica para que Maribel Guardia no pida la custodia del menor que está envuelto en todo este embrollo.

(IG: imetunon)

“Maribel, déjanos en paz, deja de pedir la custodia que no es tuya. Por respeto a ti he dicho que sí se acuerda de ti José Julián cuando la realidad es que no, las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar”, se lee.

En dicho texto se expone el presunto daño psicológico que el conflicto ha causado en el menor:

“Se despierta por las noches llorando diciéndome que sueña que nos separan, si en lugares públicos se me acerca gente llora también, me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos”, continúa.

Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón por presunta violencia familiar en contra de su nieto. Esto desencadenó problemas con la herencia de Julián Figueroa. (IG: @julian_f.f)

La captura no permite ver en qué termina el mensaje, pues se corta justo cuando Imelda dice que nunca va a perdonar a Maribel.

“¿Crees que no me da coraje lo que le hiciste, lo que me hiciste y a mi familia? Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación y eso nunca te lo voy a perdonar. Quieres dañar y dañar. ¿Buscas hacer otro Julián? Él jamás hubiera estado de acuerdo contigo, distorsionaste y pisoteaste su recuerdo; él nos quería unidos y ve hasta donde llegaste", se lee.