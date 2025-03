Imelda Tuñón planea que su hijo se reencuentre con Maribel Guardia en una fecha muy especial

Julián Figuroa se casó con Imelda Tuñón en 2017 y ese mismo año se convirtieron en padres de un niño. (IG: @julian_f.f)

Imelda Tuñón continúa envuelta en controversia por la denuncia de presunta violencia familiar que su suegra, Maribel Guardia, interpuso en su contra por supuestos actos que pondrían en peligro la integridad del hijo que tuvo con Julián Figueroa.

Tras recuperar la guarda y custodia del menor, Imelda Tuñón retomó su carrera como actriz y recientemente anunció su participación estelar en una obra de teatro musical.

La actriz recuperó la custodia de su hijo tras un mes sin verlo derivado del caso. Crédito: imetunon

Imelda Tuñón quiere que su hijo conviva con Maribel Guardia

La actriz sostuvo un encuentro con medios de comunicación para hablar sobre su nuevo proyecto artístico, no obstante, fue cuestionada sobre los avances en el caso que su suegra sostiene en su contra.

Tuñón no compartió información al respecto, pero reveló que tiene un profundo interés de que su hijo pueda convivir con Maribel Guardia en una fecha muy especial.

“Últimamente no he tenido comunicación con ella, pero yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres de perdida, porque yo sé que para una mujer es muy fuerte... ella fue mamá, entonces José Julián es un pedacito que Julián le dejó”, declaró.

Maribel Guardia cuidó a su nieto durante el mes que estuvo separado de su madre. Foto: Cuartoscuro

Según la actriz, no quiere que el menor pierda contacto con su abuela pese a lo sucedido.

“Yo entiendo que estamos en una guerra, pero es muy cruel no tener acercamiento con el pedacito que le dejó su hijo. No por ella, porque la verdad me ha hecho mucho daño, pero porque sé cómo es ser mujer, cómo es ser mamá y no me gustaría que el mes de mayo no pueda ver a José Julián”, agregó.

Hasta el momento, no hay nada concreto, pues Imelda Tuñón no ha hablado con Maribel Guardia al respecto. Además, adelantó que el reencuentro no podría ocurrir el 10 de mayo porque saldrá de viaje con su hijo y su madre.

(IG: @julian_f.f)

“No creo que sea correcto que yo me ponga en una posición donde no le permita estar con él (...) Es una persona que respeto porque en su momento, no sé si sea verdad o no, pero ella me trató muy bien y pues yo la quise mucho. Ahorita la verdad la considero como la abuelita de mi hijo”, comentó.

Cabe recordar que abril y mayo son dos meses muy complicados para Maribel Guardia desde que murió su hijo Julián Figueroa.

Y es que el cantante, también hijo de Joan Sebastian, falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años de edad tras sufrir un infarto al miocardio. Además, el 2 de mayo cumplía años y compartía esa celebración con su hijo, pues nació el mismo día pero de 2017.