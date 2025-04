Ana Martín revela que fue vetada del cine mexicano tras rechazar al ex presidente Luis Echeverría

Ana Martín recordó la razón por la que fue vetada del cine mexicano por cinco años. (Facebook)

Ana Martín es una de las actrices mexicanas con larga trayectoria en el cine, teatro y televisión, lo que la ha posicionado como una de las más queridas y reconocidas por el público.

A sus 78 años, sigue vigente en la industria del entretenimiento, pues actualmente forma parte del melodrama “A.Mar”. Sin embargo, desde muy joven logró protagónicos de importantes telenovelas y fue parte de destacadas producciones de la pantalla grande.

Pese a su éxito, también ha atravesado situaciones complicadas que la han retirado de su trabajo por unos años. En una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la actriz recordó las consecuencias que tuvo por rechazar la propuesta de un ex presidente de México.

A sus 78 años, Ana Martín sigue vigente en la industria del entretenimiento. Foto: anamartinof / IG - captura de pantalla.

De acuerdo con la primera actriz, todo ocurrió cuando tenía 24 años y recibió la invitación del entonces presidente Luis Echeverría a viajar en su avión, la cual rechazó por completo.

“Le dije: ‘usted me está faltando al respeto porque no le dije en qué cuarto estaba y no tiene por qué hablarme a estas horas y menos voy a ir con usted’, y le colgué”, recordó.

Tras su intercambio de palabras, Martín reveló que le costó mucho trabajo conseguir trabajo en el cine, por lo que comenzó a aparecer más en la pantalla chica gracias a que Emilio Azcárraga la integró a Televisa.

“Cinco años no trabajé. Ahí entró el señor Emilio Azcárraga y entré a trabajar. Me dijo: ‘¿Estás consciente que es el presidente? Puedes tener lo que quieras, estás enamorada de un greñudo intelectual. Muy mal, a ver comunícame con Ernesto Alonso. Tengo una aquí que está loca, la metes en todas las novelas, en todo lo que puedas porque no va a tener trabajo’“, compartió.

Rechazar a un expresidente le costó su retiró del cine mexicano por cinco años. (Televisa)

Ante el cuestionamiento sobre sus gustos en las parejas, la actriz agregó que van desde intelectuales hasta personas con gusto por las artes.

“Me gustan mucho los intelectuales, los músicos, esas mentes retorcidas, escritores, pelo largo, los ponchados no tanto, esos de estas dos generaciones para acá porque antes no se usaba eso, no íbamos al gimnasio”, reveló.

Ana Martín revela que todas sus relaciones han sido abiertas

A la par de su entrevista con Yordi Rosado, en TikTok también comenzaron a circular pequeños fragmentos de su visita al programa “Netas divinas”, donde confesó que todas sus relaciones han sido abiertas.

“Ay pues todas han sido abiertas”, dijo la primera actriz, respuesta que emocionó a las presentadoras del programa.

Asimismo, compartió las razones por las que nunca tuvo interés en formar una familia y llegar al altar con un hombre.

La actriz emocionó a las presentadoras de "Netas Divinas" con su revelación. TikTok / @canalunicable