Alumnas de la Universidad Anáhuac muestran su tristeza por cambios en máquinas expendedoras: “Ya no hay papas, ni refresco”

Desde el 29 de marzo de 2025, la venta de comida chatarra está prohibida en los niveles académicos básicos y media superior. La medida, impulsada por el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que busca fomentar una alimentación saludable desde temprana edad.

Esta iniciativa ha generado diversas reacciones, especialmente entre estudiantes universitarios. En TikTok, alumnas de la Universidad Anáhuac compartieron un video en el que muestran los nuevos productos disponibles en una máquina expendedora dentro de su campus.

“Estamos en una máquina expendedora dentro de la Anáhuac jejeje y ahora se ven así con la nueva norma de Claudia Sheinbaum. O sea, está todo supercambiado, ya no hay papas. Ahora hay plátanos, maíz, atún, manzana a $18 pesos, sándwich a 25 pesos, cebolla con chipotle, jícama”, menciona la usuaria @solecitocgz en el video.

Además, señalan que los refrescos y jugos también han sido eliminados de las máquinas expendedoras.

“Nos quitaron todos los refrescos y jugos. Únicamente tenemos agua, lo más alocado es una agua mineral”, comenta la joven mientras muestra la selección de bebidas disponibles.

El video se volvió viral y alcanzó más de un millón de reproducciones en TikTok, desatando un debate sobre la efectividad de la medida. Algunos usuarios celebraron la iniciativa, argumentando que promueve hábitos alimenticios saludables. “Todo eso está rico, solamente que no están acostumbrados a comer nada de eso”; “Yo no veo lo malo, la verdad”; “Soy prediabética y nunca encontré nada que pudiera comer en las maquinitas, ¡por fin!”; “Wey, no saben lo ricas que son las chips de verduras, ¡deliii!”.

Otros usuarios también resaltaron los beneficios a largo plazo de este cambio: “Si hubieran hecho esto en mi adolescencia, hoy no tendría que tomar tantas pastillas carísimas. Mejor invertir en la buena salud desde el momento en que son sanos y jóvenes”.

Un video publicado en TikTok por estudiantes de la Universidad Anáhuac mostró los nuevos productos disponibles en las máquinas expendedoras tras la prohibición de comida chatarra. Crédito: TikTok / solecitocgz

Sin embargo, también hubo críticas hacia la medida, argumentando que la elección de alimentos debería ser personal y no impuesta por una normativa gubernamental. A pesar de ello, la implementación de esta regulación sigue en marcha, transformando la oferta alimenticia en los espacios educativos de todo el país.