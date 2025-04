Los Alegres del Barranco: cantantes reciben fuertes agresiones y amenazas tras homenaje a ‘El Mencho’, líder del CJNG (Foto: Instagram/Los Alegres del Barranco)

El Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco, se convirtió en el centro de una controversia el pasado sábado 29 de marzo, cuando la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante su presentación.

Las imágenes aparecieron mientras el grupo interpretaba el corrido titulado “El del Palenque”, una canción que hace referencia directa al capo. Algo por lo que el público mexicano ha comenzado a ejercer presión de forma agresiva en cada una de las redes sociales de los integrantes de dicha agrupación de regional mexicano, amenazándolos e incluso festejando que habrían perdido sus sus visas de trabajo y de turista en Estados Unidos.

El evento, que formó parte del espectáculo denominado Señores del Corrido, también contó con la participación de otras agrupaciones como Los Nuevos Rebeldes y Tito Torbellino Jr.. Durante la interpretación de la canción, las pantallas del recinto mostraron ilustraciones de gallos, un símbolo asociado a la figura de Oseguera Cervantes, conocido también como “El Señor de los Gallos”, junto con representaciones de su rostro. La reacción del público, que ovacionó las imágenes, y la posterior difusión de videos en redes sociales, desataron una ola de críticas hacia la normalización de figuras del crimen organizado en la música popular.

Tras cantar corrido al CJNG en Guadalajara, el grupo originario de Sinaloa ha perdido sus visas de trabajo y de turista en Estados Unidos (Instagram)

“Que felicidad saber que les quitaron la visa”. “Que vergüenza lo que hicieron en el Telmex. Que falta de respeto y apología del crimen. Deberían de sancionarlos”. “Pavelito Pavelito, me caes muy bien. Pero eso de cantarle a Los Narcos. Es de lo más bajo y corriente que pueda ver. No te rebajes. Tu puedes componer música de verdad. A esos los queremos en las tumbas”. “Los van a mat*r y nadie les va a llorar por hacer apología al narco”. “Se los va a cargar la verg* en cuanto toquen a un narco que no se deje”, se lee en las redes sociales de Pavel Moreno acordeonista y segunda voz de Los Alegres Del Barranco.

Cancelan visas a Los Alegres del Barranco tras polémica presentación en Guadalajara

La polémica actuación no solo provocó indignación en diversos sectores, sino que también tuvo consecuencias legales para los integrantes de Los Alegres del Barranco. Según informó la periodista Chamonic, las autoridades estadounidenses decidieron cancelar las visas de trabajo y de turista del grupo, impidiéndoles así realizar presentaciones o ingresar al país.

| Foto: Instagram / @pavelmorenooficial

Esta medida refleja la postura de Estados Unidos frente a cualquier acto que pueda interpretarse como una apología del delito o una exaltación de actividades ilícitas. La decisión también subraya la sensibilidad de las autoridades respecto a los contenidos que promuevan o glorifiquen a organizaciones criminales, especialmente en un contexto donde el narcotráfico sigue siendo un tema prioritario en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.