Laura Zapata en polémica por comentarios clasistas contra haters: “Pobres, tengo todo y ustedes solo miseria”

Laura Zapata se ha vuelto una de las voces más críticas de los resultados de la elección del pasado 2 de junio. (@ChumelTorres)

En los últimos meses, la actriz Laura Zapata ha estado involucrada en tantas polémicas que, involuntariamente, la convirtieron en un personaje que abre debates intensos con cada tuit que publica en X, antes Twitter.

Hace unos días, la villana de melodramas como Rosa Salvaje y María Mercedes escribió un extenso tuit donde expresó repudio ante la ola de ataques que recibe diariamente en dicha red social por sus opiniones e ideología.

Sin embargo, sus palabras fueron como rociar gasolina para extinguir una hoguera. Decenas de usuarios tacharon a la actriz de clasista, al utilizar expresiones como “pobres” y “miserables” para definir a sus detractores.

Los ataques en su contra

Opositora a la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador y toda la 4T, Laura Zapata se erigió como una de las caras más representativas de la derecha durante las pasadas elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, sus duras críticas al oficialismo no han sido la única razón de los ataques en su contra. Su enemistad con sus hermanas también ha contribuido al encono que genera en redes sociales.

En noviembre de 2024, tras el deceso de su media hermana, la escritora Ernestina Sodi, Laura Zapata enfrentó una ola de críticas por no asistir al funeral.

La relación entre la actriz y la periodista se fracturó en 2002, luego de que ambas fueron secuestradas. Durante su cautiverio, Zapata fue liberada para negociar el rescate, mientras Ernestina Sodi sufrió abuso sexual antes de ser liberada.

De acuerdo con Sodi, investigaciones extraoficiales indicaban que la entonces fiscalía tenía una segunda línea de investigación que vinculaba a Laura Zapata al secuestro. No obstante, nunca se imputaron cargos contra la actriz.

“No nací para gustarles, pobres”

El 27 de marzo, Laura Zapata arremetió contra sus detractores. A través de un tuit que ha adquirido notoriedad en las últimas horas, define a sus detractores como personas irrelevantes, cuyas opiniones no tienen ningún impacto en ella:

“A los que ladran detrás de una pantalla, ojalá llegaran con mi cuenta bancaria, con mi casa, con mi cultura, con mi inteligencia, con mi prestigio, con mi fama, con mi alegría, con mis viajes, con mi historia”, indica Zapata.

Tras hacer un recuento de sus logros y el sitio que ocupa en la industria del entretenimiento, lanzó un último dardo contra sus haters: “Pobres de ustedes, envidiar así… ¡Debe doler hasta los huesos! Pero ni modo, yo tengo todo eso (carrera y dinero). Y ustedes... Solo tienen su miseria".

Aunque un amplio grupo de usuarios celebró su postura, otro bloque arremetió contra Zapata, quien fue acusada de clasismo. (Foto: Captura de pantalla, X)

La señalan de clasismo

Aunque un amplio grupo de usuarios celebró su postura, otro bloque arremetió contra Zapata, quien fue acusada de clasismo:

“Quién te dijo que la felicidad solo la otorgan las cosas materiales. Nosotros con un plato de frijoles, barriga llena, corazón contento, no hace falta esforzarse tanto para ser felices, todo está en tu cabeza. Dices brillar, pero no se te ve la luz, la luz es paz y tú solo odias”

“Parece que interpreta el personaje de malvina por siempre”

“Quizá no lleguemos con todo lo que ‘dices’ tener, pero es una verdadera pena que tú no llegues con paz en el alma, con amor de una familia, con la compañía de amistades sinceras, con respeto como una dama y siendo feliz... La amargura te acompaña y así lo demás no luce”.

Laura Zapata desestimó las acusaciones de clasismo y soberbia. La actriz respondió un comentario hecho por un tuitero, quien señaló falta de humildad en ella: “No es falta de humildad, Jesús, es el derecho de nombrar lo que he construido con mi esfuerzo, lo que nadie me regaló y mucho menos me cayó del cielo. Si eso incomoda, tal vez no es por lo que dije, sino por lo que otros no tienen con qué sostener”, sentenció la actriz.

Laura Zapata comparte sensibles mensajes en medio del luto por la muerte de su hermana Ernestina Sodi: “Paz y cierre” (Foto: X/ Laura Zapata )