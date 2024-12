Laura Zapata niega entrevista a reportera de Gustavo Adolfo Infante y lo llama “perro”: “Le puedes dar mi recado”

Laura Zapata le negó una entrevista a la reportera Mariana Zepeda, colaboradora de los programas Sale el Sol y de Primera Mano. (Secreto de Villanas, Berenice Ortiz / YouTube)

Laura Zapata protagonizó un tenso momento durante un reciente encuentro con la prensa en la Ciudad de México. La actriz, reconocida por sus memorables villanas de telenovelas y por su carácter fuerte, se negó a responder las preguntas de una colaboradora del comunicador Gustavo Adolfo Infante.

La actriz y el autonombrado ‘Periodista de las Exclusivas’ han alimentado una enemistad por años. De acuerdo con Laura Zapara, el rompimiento definitivo se dio en 2021, cuando Infante puso en tela de juicio las acusaciones de maltrato cometido contra su abuela, Eva Mange, por sus cuidadoras.

En un episodio del reality show Secretos de Villanas, Laura Zapata habló de sus diferencias con el periodista, a quien de forma burlesca llamó “Gusano Amorfo Infante”. “Yo creo que le soltaron una lanita, dos pesos, porque es corcholatero, entonces habló pestes de mí, pero además poniendo en duda la desgracia por la que estábamos pasando mi abuela”, reveló Zapata.

A ese desencuentro siguieron varios más. El más reciente ocurrió en noviembre pasado, cuando Gustavo Adolfo Infante transmitió en el programa De Primera Mano audios de una antigua discusión entre Laura Zapata y su media hermana, Ernestina Sodi, con a las repercusiones mediáticas del secuestro del que fueron víctimas en 2002.

Dicho material tuvo exposición en medio de la muerte de Ernestina Sodi. Periodistas con Claudia de Icaza y usuarios de redes sociales criticaron a Gustavo Adolfo Infante, a quien acusaron de revictimizar a Laura Zapata, quien en su momento, de acuerdo con versiones extraoficiales, fue investigada por su presunta asociación en el delito.

Con ese recuerdo fresco, Laura Zapata se negó a responder los cuestionamientos de la reportera Mariana Zepeda, colaboradora de Infante en los programas Sale el Sol y De Primera Mano.

Laura Zapata se negó a responder los cuestionamientos de la reportera Mariana Zepeda, colaboradora de Infante en los programas Sale el Sol y De Primera Mano. (Berenice Ortiz / YouTube)

Así fue el tenso momento

Zepeda, reconocida como reportera de ambos programas de Imagen Televisión, le preguntó a la actriz sobre la forma en la que su sobrina, Camila Sodi, afronta la pérdida de su madre. Sin embargo, Laura Zapata la interrumpió a asociar el logo de su micrófono con Gustavo Adolfo Infante.

“¿De qué programa eres? No, no te contesto a ti, perdóname. No te contesto porque ese programa y ese señor es un pelado con mi persona y no tengo nada que contestarte, y vienes a hacer una pregunta de familia y no voy a contestar”, expreso la actriz.

Aunque desconcertada por la actitud de Zapata, la reportera mantuvo su micrófono para recabar las respuestas que la actriz dada a otros reporteros. Al reflexionar sobre el éxito de realities como Secretos de Villanas, Siempre Divas y La Casa de los Famosos, Laura Zapata lanzó un nuevo dardo contra Gustavo Adolfo Infante, a quien definió como un “perro”.

“Son los niveles de desarrollo de conciencia y es muy claro porque los podemos ver. Es una forma de comer y de darle de comer a programas como el que representa la señorita”, dijo la actriz, quien remató con la frase “los perros ladran, los perros tienen que tragar”.

Gustavo Adolfo Infante, quien se caracteriza por una personalidad frontal y no evadir los ataques de las celebridades, hasta el momento no ha reaccionado a los dichos de Laura Zapata, aunque se espera que lo haga a través de su canal de YouTube o De Primera Mano, programa de entretenimiento estelar de Imagen Televisión.

En noviembre de 2024, Gustavo Adolfo Infante transmitió en el programa De Primera Mano audios de una antigua discusión entre Laura Zapata y su media hermana, Ernestina Sodi, con a las repercusiones mediáticas del secuestro del que fueron víctimas en 2002. (Cuarto oscuro, Atypical TV, deprimeramanotv / Instagram)