Banda El Recodo y Banda Machos anuncian gira por México: fechas, ciudades y costo para “Las+Perronas Tour”

Banda El Recodo y Banda Machos estrenarán histórica gira conjunta "Las +Perronas Tour" en México durante 2025 (Zignia Live)

La música regional mexicana se prepara para un evento sin precedentes. Banda El Recodo, conocida como “La Madre de Todas las Bandas”, y Banda Machos, apodada “La Reina de las Bandas”, unirán fuerzas en una gira conjunta titulada Las +Perronas Tour, que recorrerá México en 2025.

Esta colaboración busca rendir homenaje a décadas de éxitos que han definido la música grupera y consolidado a ambas agrupaciones como referentes indiscutibles del género.

La gira arrancará en julio de 2025 y ya cuenta con dos fechas confirmadas en importantes recintos del país:

9 de agosto en la Arena CDMX

5 de septiembre en la Arena Monterrey, ambas con inicio programado a las 21:00 horas.

La venta de boletos para el público general comenzó el viernes 28 de marzo de 2025 a las 10:00 horas, a través de plataformas autorizadas como www.superboletos.com y puntos de venta físicos en cadenas como Palacio de Hierro y Soriana.

Banda Machos revolucionó la música grupera con éxitos como "La culebra" y dejó huella en festivales internacionales (Zignia Live)

Un legado grupero que trasciende generaciones

Esta gira conjunta no sólo celebra el legado de ambas bandas, sino que también reafirma la vigencia del género regional mexicano en la actualidad.

Fundada en 1938, Banda El Recodo es la agrupación más longeva de México y una de las más premiadas, con reconocimientos como Latin Grammy y múltiples discos de oro y platino.

Bajo la dirección de Alfonso Lizárraga, la banda ha sabido mantenerse relevante a través de colaboraciones estratégicas y giras internacionales.

Por su parte, Banda Machos, surgida en los años 90, revolucionó el género con su estilo único que combina lo tradicional con ritmos modernos.

Su trayectoria incluye éxitos como La culebra, Sangre de indio y Al gato y al ratón, que han trascendido generaciones. Además, la agrupación ha sido reconocida con galardones como discos de oro, platino y diamante por producciones emblemáticas como “Casimira” y “Sangre de indio”.

Banda El Recodo, con más de 85 años de trayectoria, lidera la música regional mexicana con múltiples Latin Grammy (Zignia Live)

El repertorio que revive la historia de las bandas

El repertorio de Las +Perronas Tour promete ser un viaje nostálgico a través de los grandes éxitos de ambas bandas.

Los asistentes podrán disfrutar de clásicos de Banda El Recodo como Me gusta todo de ti, Dime que me quieres y Qué me vas a dar, así como de los temas más icónicos de Banda Machos, entre ellos Un indio quiere llorar y Mi chica ideal.

La gira de Banda El Recodo y Banda Machos cuenta con fechas confirmadas en CDMX y Monterrey (Zignia Live)

Además, se espera que ambas agrupaciones incluyan en su setlist algunas de sus colaboraciones más recientes, mostrando su capacidad para adaptarse a las nuevas generaciones sin perder su esencia.

En los últimos años, Banda El Recodo ha incursionado en fusiones con géneros urbanos, mientras que Banda Machos ha mantenido su estilo festivo, consolidándose en festivales y plataformas digitales.

Costo de los boletos para ver a Banda Machos y Banda el Recodo juntos en Las+Perronas Tour en CDMX

Los precios de los boletos publicados en la página SuperBoletos son los siguientes, de acuerdo a zona:

Rosa: 628 pesos

Café: 816 pesos

Gris: 1067 pesos

Celeste: 1, 444 pesos

Morado 1,695 pesos

Aqua: 2,008 pesos

Capacidades diferentes: 2,008 pesos

SP Platino VL: 2,008 pesos

SP Oro: 2,008 pesos

SP Oro VL: 2,008 pesos

SP Platino: 2,008 pesos

Zona Mega: 2,510 pesos

Verde 2,510 pesos

Mc Cormick: 2,510 pesos

Banco Azteca: 2,510 pesos

Zona Miniso: 2,510 pesos

Zona Toyota: 3,012 pesos

Amarillo: 3,012 pesos

Zona Pepsi: 3, 012 pesos

Zona Zapata: 3, 012 pesos

Rojo: 3,703 pesos

Zona Mercado Libre: 3, 073 pesos

Zona Elektra: 3, 703 pesos

VIP: 4,380 pesos