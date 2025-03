Qué tan peligrosa es la esclerosis, enfermedad que supuestamente tiene Yolanda Andrade

Yolanda Andrade se ausentó de las grabaciones del programa "Montse & Joe" por temas de salud. Foto: Vibra Radio Sinaloa, YT

La conductora Yolanda Andrade se ha visto envuelta en una controversia luego de que el productor Enrique Gou revelara públicamente un supuesto diagnóstico médico de la presentadora. Gou afirmó que Andrade habría sido diagnosticada con esclerosis múltiple, lo que generó una ola de especulaciones y preocupación entre el público y sus colegas.

En un encuentro con medios, Enrique Gou detalló que había conversado con Yolanda Andrade semanas atrás, cuando ella le comentó que supuestamente planeaba asistir a la Clínica Mayo para tratarse: “Me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso (...) Con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme’”.

Yolanda Andrade sigue con problemas de salud (Infobae México - Jovani Pérez)

Yolanda Andrade manifestó su molestia por lo ocurrido, calificando la acción de Enrique Gou como una falta de respeto: “No puedo creer que este señor dijera eso, no puedo creer que a su edad, no quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pende (...) Se me hizo muy feo, no se me hizo correcto”.

Ante la reacción de Yolanda Andrade y la atención mediática que generaron sus declaraciones, Enrique Gou utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente con la conductora.

La esclerosis que tendría Yolanda Andrade

Yolanda Andrade vive momentos complicados de salud (Infobae México - Jovani Pérez)

La esclerosis es un término general que se refiere al endurecimiento anormal de tejidos o órganos. Existen diversos tipos, entre los cuales destacan la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cada uno con niveles de peligrosidad y efectos en el cuerpo.

Esclerosis múltiple

Es una enfermedad autoinmune crónica que afecta el sistema nervioso central, dañando la mielina que protege las fibras nerviosas. Esto interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Puede provocar síntomas como debilidad muscular, visión borrosa, pérdida de coordinación y problemas cognitivos. Su peligrosidad radica en que no tiene cura y los síntomas pueden empeorar con el tiempo, afectando la calidad de vida. Sin embargo, existen tratamientos que pueden ralentizar su progresión.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Esta enfermedad degenerativa afecta las neuronas motoras, responsables del movimiento muscular. Produce debilidad progresiva, hasta que paraliza funciones esenciales como hablar, comer y respirar. Es considerada más peligrosa porque avanza rápidamente y actualmente no tiene cura. La expectativa de vida suele ser limitada (entre 2 y 5 años tras el diagnóstico en la mayoría de los casos).

Ambos tipos de esclerosis representan un desafío médico, pero su impacto varía según la etapa, el tratamiento y el estado de cada paciente. Detectarlas temprano es clave para un mejor manejo.