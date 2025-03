Éste es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy 27 de marzo tras rumores de esclerosis múltiple: “Voy a salir adelante”

Yolanda Andrade continúa con problemas de salud

La información del estado de salud de Yolanda Andrade cae a cuenta gotas, pues la conductora ha procurado mantenerse al margen de la situación. De hecho, solo ha hablado públicamente al respecto cuando se trata de aclarar rumores.

Un ejemplo de esta situación ocurrió a mediados de marzo, cuando el productor Enrique Gou dio a conocer que la presentadora supuestamente fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso (...) Con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme’”, declaró en un encuentro con medios.

El productor habría revelado la enfermedad que padece la conductora sin autorización IG: @deprimeramano // Carlos Alberto Comunicador

Las declaraciones del productor alertaron al público y compañeros de Yolanda Andrade, por lo que la presentadora se vio en la necesidad de hablar con varios medios de comunicación para aclarar su situación.

“No puedo creer que este señor dijera eso, no puedo creer que a su edad, no quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pende** (...) Si ese seño me habló y a parte que falta de caballerosidad, a parte no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, no se me hizo correcto”, dijo para De Primera Mano.

Si bien, no desmintió haber sido diagnosticada con dicha enfermedad, tampoco lo admitió.

(TikTok:canalunicable)

Enrique Gou se disculpa con Yolanda Andrade

Tras el escándalo que se desató y luego de que Yolanda Andrade arremetió públicamente en su contra por exponer información privada sin su autorización, Enrique Gou reapareció en sus redes sociales para ofrecerle una disculpa a la conductora.

“Este mensaje es dirigido única y directamente para Yolanda Andrade. Joe, te pido una disculpa por mi indiscreción. Creéme que no fue con ninguna intención de dañarte”, dijo en sus historias de Instagram.

Enrique Gou confirmó que fue él quien buscó a la conductora para ofrecerle el contacto de una persona que le puede ayudar con su supuesto diagnóstico y reconoció que se equivocó al pensar que la información sobre su estado de salud era pública.

Yolanda Andrade continúa con problemas de salud

“Ese día me comentaste el posible diagnóstico que te habían dado. En ningún momento pensé que era un secreto de confesión (...) Me preguntaron directamente a mí por tu salud, yo automáticamente pensé que la gente ya lo sabía. Yo lo único que dije es que tenías esclerosis múltiple”, comentó.