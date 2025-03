Ella es Lucía, la segunda nieta de Natalia Esperón y Pepe Bastón

Los famosos se separaron en 2005 tras 10 años de matrimonio. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Natalia del Carmen Esperón Alcocer, mejor conocida en el medio artístico nacional como Natalia Esperón, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al presentar públicamente a su segunda nieta, fruto del matrimonio de su hija Natalia Bastón y José María Eugui.

“Lucía. Bendiciones que me da la vida. Te amo! Tu abuela”, publicó en Instagram.

La famosa actriz acompañó su mensaje con una tierna fotografía en donde aparece cargando a la bebé de menos de un año de edad.

Natalia Esperón junto a su nieta Lucía. (IG: @nataliaesperonmx)

Como era de esperarse, la sección de comentarios se inundó con felicitaciones para la actriz y su exesposo, Pepe Bastón, por la nueva integrante de su familia, así como mensajes de cariño para los padres de la menor.

Hasta el momento, el expresidente de Televisa Internacional no se ha pronunciado públicamente sobre el nacimiento de su segunda nieta.

Cabe mencionar que Lucía es la segunda hija de Natalia Bastón y José María Eugui, pues en julio de 2023 recibieron a su primer hijo y lo llamaron en honor a su padre.

Natalia Esperón y su primer nieto, José María. (IG: @nataliaesperonmx)

¿Cómo fue la relación de Natalia Esperón y Pepe Bastón?

La actriz concedió una entrevista para Anette Cuburu, donde compartió detalles sobre su romance con Pepe Bastón.

“Tuvimos un noviazgo la verdad bonito”, comenzó.

Aunque en ese entonces ambos estaban interesados en fortalecer su relación, decidieron terminar por cuestiones laborales. Sin embargo, su decisión solo duró poco tiempo, pues se reconciliaron y se casaron en 1995.

Pepe Bastón junto a su hija Natalia. (Fotos: Ig. @evalongoria)

“El 10 de mayo cumplíamos 1 año y me entregó anillo de compromiso para casarnos. Lo más bonito de esto es que yo siento que esa celebración fue la llegada de Tali (como se refiere a su hija Natalia Bastón), o sea, porque me embaracé. Fue anillo y bebé”, contó.

La pareja tuvo cuatro hijos: Natalia, Mariana, José Antonio y Sebastián (quien murió antes de nacer) durante los 10 años que duró su matrimonio.

Y es que lamentablemente todo terminó por diferencias irreconciliables: “Él nunca me engañó, él siempre me lo dijo: ‘No me gustan las actrices’, y yo hacía oídos sordos, pero seguíamos juntos, entonces creo que sí fue algo en lo que ambos nos equivocamos”.

Pese a las supuestas declaraciones de Pepe Bastón, en 2016 contrajo nupcias con la famosa actriz latinoamericana, Eva Longoria, y actualmente permanecen juntos.

En junio de 2018 se convirtieron en padres por primera vez juntos de un niño a quien llamaron Santiago Enrique, y se sabe que la pareja mantiene una estrecha relación con Esperón.