Cazzu vs Christian Nodal: quién tuvo más visitas con su nueva canción y quién fracasó

Nodal y Cazzu compiten musicalmente (Jovani Pérez/Infobae)

La música se ha convertido en el escenario donde Cazzu y Christian Nodal parecen expresar sus emociones tras el fin de su relación. La cantante argentina sorprendió recientemente con el estreno de su tema Con Otra, una canción que ha generado especulaciones por su posible conexión con la relación actual de Nodal con Ángela Aguilar.

La canción de Cazzu incluye frases como: “Robado se va lo que robado viene”, “Fuiste mala y todo se paga”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar con otra”. Por supuesto, estas líneas han sido interpretadas como duras indirectas contra Ángela Aguilar y su relación con Nodal.

Cazzu se fue con todo en su nueva canción "Con Otra" (Infobae México / Jovany Pérez)

Horas después del estreno de Con Otra, Christian Nodal lanzó su propia canción titulada El Amigo. Aunque la letra no ha sido analizada con el mismo nivel de detalle que la de Cazzu, el hecho de que ambos lanzamientos ocurrieran en un periodo tan cercano ha intensificado las comparaciones entre ambos artistas.

Ambas canciones están disponibles en plataformas como YouTube y Spotify, donde han comenzado a competir por la atención del público. Sin embargo, los números parecen inclinarse claramente a favor de Cazzu, al menos en términos de reproducciones en YouTube.

Con Otra ha acumulado más de 12 millones de vistas, mientras que El Amigo de Nodal registra 1,9 millones. Aunque el cantante mexicano estrenó su tema un día después, la diferencia en las cifras es notable y ha sido objeto de comentarios entre los seguidores de ambos artistas.

¿Ángela Aguilar también le entrará a las canciones con indirectas? Parece que sí

(Captura de pantalla)

Ángela Aguilar artista compartió un adelanto de su próximo material musical en redes sociales, donde una frase en particular de una canción ha generado especulaciones sobre su significado y contexto.

El fragmento que más ha resonado entre los fans dice: “Está bien si me creen, pero si no también. Muy mi vida y la de cada quien. Porque este amor no lo voy a esconder”. Estas palabras han sido vistas como una declaración contundente frente a los comentarios negativos que surgieron tras conocerse su vínculo con Nodal, especialmente después de que este terminara su relación con la rapera argentina Cazzu.

El medio detalla que la frase “está bien si me creen, pero si no también” ha sido interpretada como una referencia directa a las dudas y críticas que rodearon la relación. Cabe recordar que, en su momento, Ángela Aguilar aseguró que su romance con Nodal había surgido de manera natural y que no había interferido en la relación previa del cantante con Cazzu. Sin embargo, estas declaraciones fueron cuestionadas públicamente cuando la rapera desmintió esa versión en una entrevista, lo que intensificó la controversia.