¿Contra Cazzu? Ángela Aguilar estrenará canción donde defiende su amor por Christian Nodal: “Muy mi vida”

La esposa de Christian Nodal sigue en medio de la polémica por la antigua relación del cantante mexicano. Foto: Jovani Pérez

Cazzu sorprendió a todos luego de publicar su nueva canción llamada Con Otra, un tema que, a todas luces, parece ser una fuerte indirecta contra Ángela Aguilar, quien ahora es esposa de su ex, Christian Nodal.

Y es que no es difícil relacionar la letra de la canción con lo sucedido hace algunos meses. Algunas de las frases en el tema musical de Cazzu dicen: “Robado se va lo que robado viene”, “Fuiste mala y todo se paga”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar con otra”.

Unas horas antes, Ángela Aguilar había publicado en sus redes sociales el adelanto de algunas canciones. Una de ellas, al analizarla, podría ser perfectamente un tema para defenderse de las críticas que aparecieron en su vida después de enamorarse del papá de Inti.

Captan un extraño momento entre los esposos Crédito: Tiktok/werachula10

La nueva canción de Ángela Aguilar contiene una particular línea que los fans están interpretando como respuesta a los ataques a su matrimonio:

“Está bien si me creen, pero si no también. Muy mi vida y la de cada quien. Porque este amor no lo voy a esconder.”

Aunque toda la frase es poderosa, el fragmento “está bien si me creen, pero si no también” es el que más llama la atención, pues cabe recordar que hace un tiempo, Ángela juró que la relación con Nodal había sido orgánica, que ocurrió después de su separación con Cazzu y, además, que la argentina había estado de acuerdo con la nueva historia de amor de su ex. Por supuesto, nadie le creyó, sobre todo después de que la rapera lo desmintió todo en una entrevista.

Tal parece que los tres involucrados en este triángulo amoroso están rompiendo el silencio a través de su música, pues también Christian Nodal estrenó la canción El Amigo, tan sólo unas horas después de que Con Otra de su ex saliera a la luz.

Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar: la polémica historia

(Jesús Avilés/Infobae)

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado una intensa polémica en redes sociales y medios de comunicación, especialmente después de que la pareja decidiera formalizar su matrimonio en un corto período de tiempo.

Esta decisión fue percibida por algunos como insensible hacia Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija Inti, quien aparentemente aún estaría lidiando con las repercusiones emocionales de la ruptura.

Christian Nodal en la Plaza de Toros. (Instagram)

La controversia no se limita únicamente a la relación entre Nodal y Aguilar, sino que también involucra interacciones previas entre Aguilar y Cazzu. Usuarios en redes sociales recordaron que Ángela Aguilar había comentado en publicaciones de la cantante argentina, expresando buenos deseos hacia su relación con Nodal. Estas interacciones, que en su momento parecieron cordiales, han sido calificadas por algunos como contradictorias, dado el giro que tomó la situación.

Este episodio dio lugar a la frase viral “fan de su relación”, que se ha convertido en un tema recurrente en plataformas digitales. La expresión ha sido utilizada tanto para criticar como para ironizar sobre la actitud de Aguilar en este contexto, alimentando aún más el debate en torno a la pareja.