Gobierno de Neza firma compromiso con falsa embajadora de paz de la ONU Mujeres México; organismo se deslinda

La mujer firmó un compromiso junto a autoridades de Neza, asegurando ser embajadora de la ONU Mujeres. Crédito: Municipio de Nezahualcóyotl

El gobernador del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, informó ayer 18 de marzo que las autoridades de esta entidad firmaron un Compromiso por la Cultura de Paz, el cual se dio en presencia de una mujer que se identifica como embajadora de ONU Mujeres México, sin embargo, el organismo internacional señaló este miércoles que se trata de un fraude, y que en realidad esta mujer no tiene relación alguna con dicho organismo internacional.

A través de su cuenta en la red social X, ONU Mujeres México, que es la entidad de las Naciones Unidades dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ha advertido que personas que no pertenecen a este organismo internacional han tratado de defraudar a personas usando sus logos y su nombre, por lo que ha pedido a la ciudadanía estar atentos y no dejarse engañar.

En este tenor, aclaró que la señora Brenda Marlene Gómez Lara, que se autodenomina Embajadora Mensajera de Paz de ONU Mujeres, no tiene relación alguna con ONU Mujeres en México, no representa a la organización y no mantiene ninguna relación con la ONU.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a verificar la identidad de cualquier persona que se presente en nombre de ONU Mujeres o en asociación con la ONU”.

El organismo dijo no tener relación con la mujer. Crédito: X/@ONUMujeresMX

La mujer señalada por el organismo internacional, Brenda Marlene Gómez Lara, se autodenomina Embajadora Mensajera de la Paz ONU Agenda 2030en una página web cuyos contactos están todos ligados a sus propias redes sociales.

De acuerdo con la semblanza mostrada en dicho sitio, es Directora General y Fundadora de la Casa Productora en El Sol Radio: “Brenda ha revolucionado el mundo de la comunicación, utilizando su plataforma para promover mensajes de empoderamiento y unidad" señala su biografía.

Del mismo modo, asegura que ha sido galardonada por múltiples organizaciones y que ha colaborado en editoriales y grupos radiofónicos en Guadalajara.

El organismo se deslindó de la mujer y aseguró que no tenía relación con la mujer. Crédito: X/@Adolfo_Cerqueda

“Como Embajadora Mensajera de la Paz, Brenda Gómez Lara representa la sinergia entre liderazgo, comunicación y un compromiso inquebrantable con la promoción de la paz y el entendimiento mutuo. En “Mensajeros por la Paz”, estamos orgullosos de contar con su liderazgo y visión, mientras trabajamos juntos para inspirar y movilizar a las comunidades hacia un futuro más pacífico y armonioso", señala la misma semblanza sobre su supuesto trabajo para la ONU.

ONU Mujeres advierte sobre fraude

ONU Mujeres, al estar consciente de la existencia de diversas maneras de fraude realizadas en nombre de la Organización, sus programas y/o su funcionariado mediante diferentes modalidades, lanza una advertencia para extremar precauciones.

“ONU Mujeres, ni cualquiera de los programas que esta Entidad implementa en el país, NO solicita/cobra una tarifa en ninguna etapa de su proceso de reclutamiento (aplicación/postulación, entrevista, proceso, capacitación)“ aseguró el organismo.

También resaltó que ONU Mujeres NUNCA solicita información personal, financiera o bancaria por correo, mensaje de texto o llamada. Tampoco ofrece premios, fondos, certificados, tarjetas o becas, y mucho menos solicita cobros a la población beneficiaria por las actividades y programas que implementamos.