Juliana Figueroa denuncia nuevas inconsistencias en la sucesión testamentaria de Joan Sebastian

La hija de Joan Sebastian asegura que sus hermanos la han dejado fuera de la repartición de algunos bienes. Crédito: IG/ julianajfigueroa

Juliana Figueroa ya no piensa callar las injusticias que supuestamente vive por parte de sus hermanos, así lo expresó en sus recientes publicaciones de Instagram, donde ha expuesto en más de una ocasión que la herencia del cantante Joan Sebastian no ha sido repartida de manera justa.

En medio del conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, la hermana de Julián Figueroa rompió el silencio y aseguró que no ha recibido ni un solo peso de la herencia de su papá, y aunque dijo que no le hace falta nada, calificó a sus hermanos como “avariciosos”.

Asimismo, lamentó ser parte de esa familia, pues en un nuevo post reveló la existencia de bienes que están fuera de la secesión intestamentaria, los cuales habrían sido repartidos entre el resto de los herederos del cantante de éxitos como “Tatuajes”, “Rumores” y “Lobo domesticado”.

Las supuestas inconsistencias en la sucesión testamentaria de Joan Sebastian

En una serie de imágenes mostradas por Ventaneando, se da a conocer que la joven denunció a través de su cuenta de Instagram que existen bienes que fueron repartidos entre sus hermanos porque no estaban dentro de la sucesión testamentaria.

“Yo no he recibido niunguan asignación y ningún dinero como mis hermanos en todo este tiempo. A Claudia Alina (última pareja de Joan Sebastian) se le ha pagado manutención por mis hermanas”, se lee en la imagen mostrada por el programa de espectáculos.

Sigue la disputa por el testamento de Joan Sebastian. (Cuartoscuro)

Dentro de los bienes que los hermanos Figueroa se habrían repartido, excluyendo a Juliana, se encuentran propiedades, caballos, ganado y dinero de las cuentas de su padre.

Según la joven, la última pareja del intérprete, mamá de Marcelia y Zarelea Figueroa, ha recibido importante suma de dinero para la manutención de sus hijas, mientras que a ella, no le han dado nada.

“Me pregunto, ¿dónde están las asignaciones mías y de Trigo y Sebastián (sus fallecidos hermanos)? Ya basta con todo esto”, expresó Juliana.

Ahora que la joven ya es mayor de edad, ha dejado claro que no piensa callar las injusticias que vive por parte de sus hermanos, principalmente por José Manuel Figueroa, a quien definió como un hombre de 50 años que discute con niñas.

“Ya no volveré a ser esa niña miserable de antes, donde me sentía mal o menos de mi misma por lo que me ha pasado. Tengo más cosas”, sentenció.

La joven definió a sus hermanos como "avariciosos" Crédito:IG/julianajfigueroa

Pese a lo expresado por la joven, los conductores de Ventaneando manifestaron no entender su insistencia, pues en su momento ella ya recibió parte de la herencia de Joan Sebastián.