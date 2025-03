Trump dice que aprendió un enfoque interesante en llamada con Sheinbaum sobre la campaña contra las drogas

Qué acordaron México y EEUU para frenar los aranceles temporalmente (Presidencia | EFE/Yuri Gripas)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió nuevamente a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, al recordar la llamada telefónica que tuvieron en febrero pasado, en la cual cuestionó a la mandataria sobre por qué México tenía menores niveles de consumo de drogas, principalmente el fentanilo.

Ayer, en el Departamento de Justicia, el presidente republicano destacó su plática con Sheinbaum señalando que le pareció interesante la respuesta de la mandataria e incluso, aprendió un enfoque para evitar la drogadicción, que prevé implementar en su estrategia contra el narcotráfico.

Trump platicó que la presidenta, a quien describió como “una gran mujer”, le explicó la campaña contra el fentanilo, la cual consiste en mostrar anuncios “muy crudos”, con imágenes que describen las consecuencias de consumir drogas como la caída de dientes, la pérdida de cabello y de la vista, así como daños en la piel.

Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/Bonnie Cash

“Hablé con la presidenta de México, una gran mujer, una mujer muy agradable y le dije: déjame preguntarte, muchas drogas entran en nuestro país, no nos gusta para nada, per le pregunté: México tiene mucho consumo de droga, y ella dijo: ”No, no somos un país que consume”.

“Creí que eso era un término interesante y le pregunté ¿Por qué? Ella dijo que gastan mucho en publicidad mostrando lo malo que son las drogas. Son anuncios muy crudos que muestran como se les cae la piel, como se caen los dientes y quedan ciego, pierden cabello y todo lo que genera el consumo, como si acabaran de salir de un horrible campo de concentración. Ella dijo que son anuncios crudos y no es como que a menudo aprenda algo de una llamada telefónica, he tenido muchas llamadas telefónicas en mi vida pero me di cuenta en ese momento de que era una buena idea", comentó.

La llamada a la que el mandatario estadounidense hizo referencia ocurrió el 3 de febrero pasado y a través de ésta, ambos mandatarios acordaron el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de México, como parte del combate al tráfico de drogas y armas, así como para reducir el paso ilegal de migrantes.

Como parte el acuerdo, Trump suspendió por un mes la implementación del 25% de aranceles a los productos mexicanos y anunció que buscaría copiar la campaña de México contra las drogas, la cual también hace énfasis en mantener la unión familiar y se promueve el deporte.