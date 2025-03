Miguel Bosé: entre sismos y recordatorios de nostalgia, confirmó su éxito como ‘showman’ en el Auditorio Nacional

Así fue el primer concierto de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional. (Foto: Liliana Estrada, Ocesa)

Miguel Bosé volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos en México. Tras ocho años de ausencia de los escenarios, el cantante español ofreció un espectáculo inolvidable en el Auditorio Nacional, como parte de su esperado Importante Tour 2025.

La noche comenzó a las 20 horas con 40 horas cuando, bajo un juego de luces y música instrumental, cinco músicos y tres coristas aparecieron en el escenario. Finalmente, Miguel Bosé hizo su aparición vestido de blanco y fue recibido por el público con una ovación atronadora. La primera canción de la noche fue “Mirarte”.

Luego de interpretar clásicos como “Duende”, “El hijo del capitán trueno” y “Nena”, el cantante finalmente dio un respiro al público para poder interactuar y dar la bienvenida a 10 mil personas a su show.

“Buenas noches México ¿cuánto tiempo ya que no nos vemos? Años, pero aquí estamos para retomar todos juntos un viaje, que dejamos colgado en el tiempo. Quiero decirles que no es solo mío, es un viaje que nos pertenece a todos. Uno lleno de recuerdos, de memorias, de cosas, que según vayan apareciendo en las canciones van saliendo”, dijo el cantante.

Miguel Bosé - Auditorio Nacional CDMX. (Foto: Liliana Estrada, Ocesa)

En cada interpretación, Bosé se mostró entregado y pleno, confirmando que su voz y carisma permanecen intactos. Sin embargo, el espectáculo se detuvo inesperadamente cuando, a las 21 horas con 20. La alerta sísmica sonó en todo el recinto, lo que generó un pánico momentáneo en algunos espectadores que desalojaran sus lugares. Otros tantos se quedaron en sus lugares por indicaciones del personal, quienes no pararon de repetir que “su lugar es el lugar más seguro”.

Mientras tanto, Bosé había abandonado el escenario para realizar un cambio de vestuario, por lo que sus músicos se quedaron perplejos sin saber qué hacer. Finalmente, personal del staff los retiró del escenario mientras Protección Civil verificó que todo estuviera en orden.

Fueron quince minutos más tarde, cuando las luces comenzaron a apagarse y el espectáculo continuó ante los gritos y aplausos intensos del público. Con “Sereno”, y el show siguió su curso, tras una pausa y susto momentáneo.

Miguel Bosé destacó la producción de su concierto. (Foto: Liliana Estrada, Ocesa)

“Hace cuántos años que he cantado en el Auditorio y nunca me había pasado esto. Joder, pero no pueden decir que esto no es una súper chingona producción”, expresó Bosé con humor y alivio al retomar el concierto.

La presentación continuó con éxitos como “Sólo si”, “Hacer por hacer”, “Como un lobo” y “Nada particular,” canción con la que envió un poderoso mensaje de paz. A lo largo de la noche, sus palabras se mezclaron con sus melodías y su icónica presencia en el escenario.

El espectáculo incluyó también un momento emotivo con la interpretación de “Amiga”, canción que dedicó a la fallecida cantante Cecilia con un traje de color rojo, que incluyó una capa que se extendía por metros como un mantel que lleno de rosas el escenario.

“Ya no me queda nada, sólo un inmenso vacío que a lo largo de estos años jamás he podido colmar. Deben saber que no está bien llenar el vació que dejó una persona con otra, cada quien debe tener su espacio”, confesó Bosé visiblemente conmovido.

Miguel Bosé sorprendió con sus vestuarios. (Foto: Liliana Estrada, Ocesa)

En su tercer cambio de vestuario, el cantante español salió con un traje amarillo bastante chillón y llamativo, que fue adecuado para la siguiente parte del show llena de momentos para el baile. En dicho segmento canciones icónicas como “Morena Mía”, “Bandido” y “Si tu no vuelves”.

El concierto cerró con su clásico “Don Diablo” y un encore donde interpretó “Por ti”. “Acabemos con magia porque no hay nada más hermoso que decir que lo que he hecho es ‘Por ti’”, dijo antes de despedirse entre aplausos y gritos de múltiples generaciones de público, emocionados por ver el cantante en vivo y en directo.

La primera noche del Importante Tour 2025 de Miguel Bosé fue todo un éxito. Sin duda el español demostró que, a sus 68 años, su talento sigue intacto, que es un verdadero showman en el escenario y que su conexión con el público mexicano sigue siendo tan fuerte e “importante” como siempre.

Miguel Bosé regresó a México. (Foto: Liliana Estrada, Ocesa)