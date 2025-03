Christian Nodal llenó la Plaza de Toros porque horas antes pusieron los boletos al 50% y a meses sin intereses

(Facebook Christian Nodal)

La noche del pasado viernes 14 de marzo, Christian Nodal se presentó por primera vez en la Plaza de Toros México, un evento que prometía ser todo un éxito por la magnitud e importancia del recinto, además de la expectativa generada en torno al espectáculo.

En redes sociales se pudieron observar varios videos e stories de la gente que asistió al concierto y la afluencia demostró que al parecer hubo un lleno total o al menos considerable. Sin embargo, tal parece que esto sucedió porque se ofertaron los boletos con descuento horas antes de que se llevara a cabo.

Durante toda la tarde del viernes, la venta de boletos no parecía la esperada. De pronto se informó que la boletera Superboletos comenzó a vender todas las localidades con un 50% de descuento e incluso meses sin intereses.

En plataformas como X, los usuarios comenzaron a monitorear la venta de boletos y se dieron cuenta que incluso con ello, el recinto todavía mostraba amplia disponibilidad en diversas secciones. “Acabo de entrar (a la página web de la boletera) y falta mucho”, comentó una internauta que además acompañó su comentario con una captura de pantalla.

El concierto de Christian Nodal mostraba amplia disponibilidad de lugares horas antes. (Captura: X)

Por otro lado, de acuerdo con lo dado a conocer por el programa Dulce y Picosito, el cantante de regional mexicano hizo recientemente una extensa gira de medios con la intención de promover su presentación. Según se informó, la estrategia de marketing se debía a la baja venta de boletos, que a inicios de la semana apenas alcanzaba un 60% de la capacidad total del recinto.

“Dicen, no me consta, que hay un poco de preocupación por la taquilla, que porque no está tan buena la venta y entonces le dijeron, literalmente fue, ‘auxilio, necesitamos difusión del concierto’, entonces su RP le consiguió entrevistas”, señaló Cuevas en su programa.

Las cifras compartidas por el programa mencionan que, hasta el lunes, la venta iba de la siguiente manera:

91 boletos disponibles de la parte VIP

3 mil 740 asientos disponibles del área llamada Tendido Sol

2 mil 713 asientos disponibles del área Tendido Sol 2

689 asientos disponibles en el área Sol C

714 asientos disponibles en Barrera Sombra

167 asientos disponibles en Palcos

Pese a las entrevistas otorgadas a diversos medios de comunicación para impulsar la venta, las áreas totalmente llenas eran pocas aún para la tarde del viernes. Según la información que usuarios recopilaron Superboletos, estas son las secciones que todavía presentan disponibilidad todavía aproximadamente 2 mil asientos disponibles en secciones como Tendido Sombra, Barrera Sol, Barrera Sombra, Palcos y más.

Christian Nodal boletos en descuento. (Captura: Superboletos)

Un usuario publicó en la tarde otra captura de pantalla de la página web en donde se vendían los boletos y ésta probó que, en efecto, todos los boletos se ofertaban al 50% de descuento y además a meses sin intereses con algunas tarjetas de crédito.

El hecho de que se haya recurrido a reducir los precios al 50% de último momento deja claro que la venta no ha alcanzado las expectativas de los organizadores. Los precios de las entradas oscilaban entre los $200 pesos mexicanos hasta los $5 mil 950 pesos, pero ni siquiera la oferta ha sido suficiente para llenar el recinto.

Desde luego toda la comunidad en internet atribuye este declive en la carrera del artista a toda la polémica que rodea a su vida personal, especialmente su matrimonio con Ángela Aguilar, una personalidad que no es querida por gran parte del público.