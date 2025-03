Juliana Figueroa revela que no le han dado ni un peso de la herencia de Joan Sebastian; lamenta la familia que le tocó

La joven definió a sus hermanos como "avariciosos". Crédito:IG/julianajfigueroa

En medio del conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, también ha salido a relucir la herencia del cantante Joan Sebastián, pues tras el fallecimiento de Julián Figueroa, el heredero universal es su hijo, Jose Julián.

Pese a que la situación legal entre los hijos del intérprete de éxitos como “Rumores”, “Lobo domesticado” y “Tatuajes” parecía estar casi resuelta, Juliana Figueroa decidió romper el silencio y reveló que es la única de todos sus hermanos que no ha recibido un solo peso.

A través de sus redes sociales, la hija menor del cantante compartió un documento en el que se muestra cómo quedó dividida la millonaria herencia del intérprete mexicano; sin embargo, sorprendió al llamar a sus hermanos “avariciosos”.

“Años de quererme meter y de no querer decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente”, expresó en su cuenta de Instagram.

La joven reveló la repartición de la herencia de Joan Sebastian y dijo vivir una injusticia.

Juliana Figueroa asegura que sus hermanos sí han recibido parte de la herencia

Además de exponer el documento que dejó al descubierto la distribución de bienes, Juliana reveló que a lo largo de los años no se le ha dado nada de la herencia de su padre, en comparación con sus hermanos, José Manuel Figueroa y el fallecido Julián Figueroa.

Asimismo, los acusó de ser unos avariciosos, pues los documentos que compartió en redes sociales habrían llegado a su manos gracias a personas que trabajan para sus hermanos y están cansadas de la situación.

“La verdad esto a mi me da mucha vergüenza pero prendieron el cerro, ahora que se queme. No sé qué tienen en contra de mí, si yo no les he hecho nada. Vivo en paz y tranquilidad en mi mundo, y se sabe”, colocó en respuesta a uno de los mensajes que recibió tras exponer las pruebas.

(Captura de pantalla)

Por otra parte, lamentó ser parte de la familia, pues aunque reconoce que no le hace falta nada gracias al trabajo de su mamá y papá, considera que no es justo lo que está viviendo.

“Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todos sus hijos y salgan tan avariciosos. Yo necesidad de esto, no tengo, porque gracias a Dios tengo techo, comida, y familia unida y llena de amor. Solo se me hace una injusticia todo esto”, sentenció.

(Captura de pantalla)

Los hermanos Figueroa no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la joven aseguró que ya no piensa quedarse callada ante las injusticias.