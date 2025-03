Corridas de toros sí, violencia no: Clara Brugada

Clara Brugada compartió siete puntos para mantener las corridas de toros en la CDMX FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En medio de la polémica respecto a una iniciativa que podría prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, emitió un posicionamiento impulsando una propuesta que “atiende la voluntad de la mayoría”.

La mandataria detalló que se trata de una propuesta en la que todas las corrientes políticas están de acuerdo y tiene por objeto garantizar la protección de los animales y los empleos que genera esta actividad.

Para ello, se prevé que el evento taurino cumpla con “principios” básicos para que se puedan realizar, entre ellos que los toros sufran de violencia dentro y fuera del espectáculo y que pueda ser asesinado.

Se prohíben las corridas de toros con violencia. Se crea la figura jurídica el espectáculo taurino libre de violencia. En el espectáculo taurino libre de violencia se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se protege la integridad física de los toros y se prohíben los maltratos dentro y fuera del espectáculo. Se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas o muerte del toro, como banderillas, lanzas, espadas, entre otros”, fueron los principios presentados por la mandataria capitalina. Se protegen los cuernos del toro para evitar lastimaduras a otros animales o personas. Se limita el tiempo de la corrida a 10 minutos por toro por un máximo de media hora en total.

Estas bases permitirán que se sigan celebrando eventos taurinos en la Plaza de Toros, en la Ciudad de México; que el animal sea devuelto a su ganadería.

La torera mexicana Palomar San Román lidia al toro 'Azafrán' de 498 kg durante la cuarta corrida en la Plaza de Toros México, en Ciudad de México (México). Archivo. EFE/Mario Guzmán

Sheinbaum a favor de las corridas de toros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se posicionó a favor de las corridas de toros este jueves, ello en el marco de la discusión de la propuesta en el Congreso de la Ciudad de México para su prohibición -antes de este nuevo anuncio de Brugada Molina-.

La mandataria federal dijo que apoyaba que se mantuviera esta actividad cultural, pero que debía evitarse al maltrato animal.

“El gobierno de la Ciudad de México está considerando, junto con organizaciones de protección a los animales, incluso con taurinos, que haya espectáculos donde no se maltrate al animal, de tal manera que sea una actividad cultural que el animal no sea maltratado. Es decir, que no haya muerte y que tampoco haya daño en las corridas. Yo estoy de acuerdo en esa posibilidad”, comentó el miércoles.