Twitch impulsa el contenido en español y expertos invitan a la Generación Z a emprender

La audiencia hispanohablante en Twitch expande su relevancia, con México liderando los esfuerzos en contenido creativo y colaborativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El mercado latinoamericano se ha vuelto popular dentro de la plataforma de transmisiones en vivo, gracias a su creciente audiencia, pues sus creadores de contenido tienen un gran impacto y México destaca como uno de los países con mayor potencial a nivel global, consolidándose como un actor relevante dentro del ecosistema de habla hispana.

Aunque Brasil lidera en términos de audiencia en la región, el contenido en español, impulsado por comunidades de México y otros países, está ganando terreno de manera significativa.

De acuerdo con Doug Scott, Chief Customer Officer de Twitch, Latinoamérica representa una oportunidad única para la plataforma debido a su diversidad cultural y lingüística. Scott explicó que, aunque el idioma puede ser una barrera en algunos casos, en esta región se observa una fuerte conexión entre los países hispanohablantes, lo que facilita la creación de contenido compartido y colaborativo.

Además, destacó que el contenido en español no sólo se genera en países de la región, sino también en comunidades latinas dentro de Estados Unidos, lo que amplía aún más el alcance de esta audiencia.

El impacto del contenido en español y las colaboraciones internacionales

El contenido en español ha demostrado su influencia no solo en Latinoamérica, sino también en España y comunidades latinas en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El contenido en español ha demostrado ser un motor clave para el crecimiento de Twitch, no sólo en Latinoamérica, sino también en mercados como España y Estados Unidos. Creadores como Quackity, quien tiene raíces en la comunidad latina, han logrado extender puentes entre diferentes audiencias, conectando a usuarios de diversas partes del mundo.

Este tipo de creadores no sólo generan contenido atractivo, sino que también fomentan la interacción entre comunidades, lo que fortalece el ecosistema de la plataforma y aunque Brasil sigue siendo el mercado más grande de Twitch en la región, Scott subrayó que la comunidad hispanohablante tiene un peso significativo debido a su capacidad para colaborar y generar ideas creativas que resuenan en diferentes países.

En este sentido, las alianzas entre creadores de América Latina y España han sido fundamentales para consolidar el contenido en español como uno de los más populares dentro de la plataforma.

De acuerdo con Laura Lee, otra ejecutiva de Twitch, México es un mercado estratégico para la plataforma, ya que el país ha mostrado un crecimiento constante en términos de audiencia y creación de contenido, lo que lo posiciona como un actor clave dentro de la región.

En 2022, Twitch generó ingresos globales por 2.675 millones de dólares, lo que refleja el impacto económico de la plataforma en la industria del entretenimiento digital. En este contexto, el crecimiento de mercados como México y Latinoamérica es crucial para mantener esta tendencia positiva y expandir su alcance a nuevas audiencias.

El ex director ejecutivo de Twitch advierte a la Generación Z

Emmett Shear alertó sobre las ilusiones de prestigio y salario como prioridades profesionales, por lo que sugirió optar por el aprendizaje personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emmett Shear, exdirector ejecutivo y cofundador de Twitch, compartió una serie de reflexiones dirigidas a los jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral, especialmente a aquellos pertenecientes a la Generación Z.

Según detalló Fortune, Shear, quien lideró la transformación de Twitch en una plataforma multimillonaria, advirtió sobre las trampas que pueden esconderse detrás de trabajos prestigiosos y salarios elevados, instando a los jóvenes a priorizar el aprendizaje y el crecimiento personal por encima de estas metas superficiales.

En un hilo publicado en la red social X (anteriormente Twitter), Shear abordó una de las preguntas más frecuentes que recibía de los pasantes durante su tiempo en Twitch: ¿es mejor buscar un empleo o emprender un negocio? Su respuesta, aunque directa, no deja lugar a dudas sobre los desafíos que implica cada camino. “Si te encanta el dolor en pequeñas dosis y sientes que no tienes otra opción, considera empezar algo. Pero no digas que no te advertí sobre el dolor”, escribió.

De acuerdo con Fortune, Shear subrayó que centrarse exclusivamente en el dinero puede ser un error, ya que este tiene un impacto limitado una vez que se cubren las necesidades básicas. Según el exdirector ejecutivo, optimizar únicamente en función del salario puede llevar a decisiones profesionales poco satisfactorias. En el sector tecnológico, donde el salario promedio supera los 112 mil 500 dólares anuales (aproximadamente 2 millones 290 mil 723.57 pesos), esta advertencia resulta relevante.

Shear también cuestionó la obsesión por el prestigio laboral, calificándolo como una trampa similar a las marcas de ropa de diseñador. “El prestigio es en su mayor parte una trampa”, afirmó, explicando que trabajar en una empresa reconocida no garantiza un desarrollo profesional significativo si las tareas asignadas no contribuyen al aprendizaje o la adquisición de habilidades.

Además, el exdirector ejecutivo alertó sobre las estrategias que algunas empresas utilizan para atraer talento, como prometer poder o la posibilidad de generar un impacto significativo en el mundo. Según Shear, estas promesas suelen ser ilusorias, especialmente en los niveles más bajos de una organización.

“Si te están vendiendo el poder, normalmente es algún tipo de truco”, advirtió, sugiriendo que estas ofertas suelen ser un intento de justificar una compensación menor.

Además, puso en duda el valor de las carreras profesionales en general, pues señaló que, aunque algunos disfrutan de la competencia y el esfuerzo por destacar, para la mayoría de las personas las carreras pueden convertirse en una trampa.

“Para un cierto tipo de personas a las que les gusta competir con sus pares más que cualquier otra cosa, a las que les encanta esforzarse para salir adelante, creo que las carreras profesionales pueden ser geniales. Para la mayoría de las personas, creo que las carreras también son trampas”, afirmó.

El consejo de Shear no surge de la teoría, sino de su experiencia personal como emprendedor. Según Fortune, el exdirector ejecutivo comenzó su trayectoria empresarial junto a tres amigos de la Universidad de Yale: Justin Kan, Michael Seibel y Kyle Vogt. Juntos fundaron Justin.tv, una plataforma diseñada inicialmente para transmitir en vivo la vida de Justin Kan. Sin embargo, al expandirse a otras categorías, los videojuegos se convirtieron en el segmento más exitoso, lo que llevó a la creación de Twitch en 2011.

Tres años después, Twitch fue adquirida por Amazon por aproximadamente mil millones de dólares. Shear permaneció en la compañía hasta principios de 2023, consolidando su legado como uno de los líderes más influyentes en la industria tecnológica.

En 2021, como parte del décimo aniversario de Twitch, Shear reflexionó sobre las claves del éxito empresarial, destacando que el crecimiento es más importante que las ganancias en las empresas de Internet. “Es muy raro que una empresa alcance una escala de uso masiva y luego desaparezca porque no logra entender los aspectos económicos. Lo habitual es que ocurra lo contrario”.