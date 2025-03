Día de Mario Bros, este es el curioso motivo por el que se celebra cada 10 de marzo

Nintendo celebra el Mario Day 2025. (X: @NintendoAmerica)

El Día de Mario Bros, celebrado anualmente cada 10 de marzo en homenaje al famoso personaje de videojuegos, Mario, creado por Shigeru Miyamoto y desarrollado por Nintendo, tiene su origen en un juego de palabras en inglés.

De acuerdo con información de National Today, la fecha 10/03 se escribe como “MAR-I0″, una referencia directa al nombre del fontanero y aunque los fanáticos ya conmemoraban este día desde hace más de una década, aunque no se conoce exactamente cómo surgió la idea, Nintendo lo adoptó oficialmente en 2016, instaurándola como una festividad global.

A lo largo de los años, Mario ha protagonizado una vasta colección de videojuegos exitosos como Super Mario Bros, Super Mario 64, Super Mario Odyssey y muchos más, convirtiéndose en una figura emblemática de la cultura de los videojuegos, sin embargo, su impacto trasciende el mundo de las consolas, pues se le ha incluido en una gran cantidad de merchandising, películas y otros productos.

Año con año, las celebraciones del Día de Mario Bros incluyen actividades como maratones de videojuegos, descuentos y promociones especiales en la tienda oficial de Nintendo, eventos temáticos en redes sociales bajo el hashtag #MAR10Day, e interacciones creativas entre los fans que rinden homenaje al legado de este icónico personaje.

Avión temático de Mario Bros, diseñado por JetBlue en colaboración con Nintendo para el Mario Day 2025. (X: @NintendoAmerica)

Este año, la compañía anunció descuentos en varios títulos de Nintendo Switch, como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y Super Mario RPG, disponibles desde el 9 de marzo. Además, entre las actividades más llamativas de este año se encuentra el sorteo de un viaje para cuatro personas a Super Nintendo World, ubicado en el Universal Orlando Resort. De acuerdo con la página oficial, los participantes deben registrarse en la plataforma My Nintendo para tener la oportunidad de ganar este premio, que incluye acceso a los cuatro parques temáticos del complejo, así como a las atracciones del nuevo Universal Epic Universe.

Por otro lado, Nintendo lanzará a precio especial un paquete que incluye la consola Nintendo Switch - OLED Model junto con el juego Super Mario Bros y, en cuanto a las actividades, los fanáticos podrán participar en el desafío comunitario de Mario Kart 8 Deluxe, que estará disponible del 7 al 17 de marzo.

La compañía también anunció el lanzamiento de “Alarmo”, un reloj sonoro que combina funciones de seguimiento del sueño con paisajes sonoros inspirados en los juegos de Nintendo Switch, mientras que un avión temático de Mario Bros, diseñado por JetBlue en colaboración con Nintendo, surcará los cielos como parte de las actividades. Este Airbus A320, conocido como “Cloudtop Cruiser”, lleva en su decoración exterior a personajes como Mario, Luigi, la Princesa Peach, Bowser, Donkey Kong y Yoshi, pero incluye elementos temáticos en su interior, como pantallas de entretenimiento personalizadas con imágenes del Reino Champiñón.

Cuál es el origen de Mario Bros

Mario es un ícono cultural que ha marcado decenas de generaciones. (Nintendo)

El personaje que hoy conocemos como Mario debutó en 1981 en el juego Donkey Kong, donde era conocido como Jumpman. Según la revista Tino, el concepto inicial del juego se inspiró en las dinámicas de las tiras cómicas de Popeye el marino, donde la narrativa giraba en torno a un triángulo amoroso entre Popeye, Olivia y Brutus. En Donkey Kong, Jumpman debía esquivar barriles y otros obstáculos para rescatar a la princesa Vilma, quien había sido secuestrada por un gorila gigante. Este juego fue un éxito rotundo, lo que llevó a su creador, Shigeru Miyamoto, a desarrollar un nuevo proyecto en el que Jumpman evolucionaría hasta convertirse en Mario.

En 1983, Nintendo lanzó Mario Bros, el primer juego en el que Mario y su hermano Luigi compartieron protagonismo. De acuerdo con los datos proporcionados por la revista Tino, este título fue diseñado para las máquinas arcade y presentaba a los hermanos como plomeros que trabajaban en un entorno subterráneo lleno de tuberías que tenían la misión de eliminar a las criaturas que emergían de las tuberías, como tortugas y cangrejos, mientras mantenían el sistema limpio.

El verdadero salto a la fama de Mario llegó en 1985 con el lanzamiento de Super Mario Bros para la consola NES. Este juego revolucionó la industria del gaming al introducir un sistema de plataformas de desplazamiento lateral, que permitía a los jugadores explorar mundos interconectados con una narrativa más compleja. Según la publicación, el juego presentaba al Reino Champiñón, un lugar invadido por el malvado Rey Koopa, también conocido como Bowser, quien había secuestrado a la princesa Peach.

En esa nueva versión, los jugadores debían atravesar ocho mundos, cada uno con cuatro niveles, para rescatar a la princesa y restaurar la paz en el reino. Cada nivel ofrecía diversos desafíos, desde escenarios subterráneos y acuáticos hasta castillos llenos de trampas, además, se introdujo un sistema de puntuación basado en el tiempo, las monedas recolectadas y los enemigos derrotados, incentivando a los jugadores a mejorar su desempeño.

Gracias al éxito que consiguió, el juego se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos y consolidó a Mario como la mascota oficial de Nintendo. Posteriormente, en 2006, el gobierno de Japón incluyó al juego en una lista de los 100 medios artísticos más representativos del país, sin embargo, actualmente Mario no es considerado únicamente el personaje más famoso en la historia de los videojuegos, sino también uno de los íconos más reconocidos a nivel mundial.

Mario Bros fue pionero en el desarrollo de mundos virtuales, influenciando la creación de mundos abiertos y plataformas de juego modernas. (Nintendo)

Mario Segale, el empresario que inspiró el nombre del personaje

El nombre del personaje fue un homenaje a Mario Segale, un empresario estadounidense que alquilaba un almacén a Nintendo en Estados Unidos. Según el New York Times, Segale nació en Seattle el 30 de abril de 1934 y durante la década de 1950, construyó un pequeño imperio inmobiliario en Tukwila, un suburbio de la ciudad estadounidense.

Alrededor de 1980, Segale alquiló un almacén a Nintendo, que en ese entonces buscaba expandirse en el mercado estadounidense. Según el libro Game Over: How Nintendo Conquered the World del periodista David Sheff, en una ocasión Segale se presentó personalmente en las oficinas de Nintendo para exigir el pago atrasado del alquiler del almacén y tuvo una discusión con Minoru Arakawa, jefe de Nintendo of America, frente a los empleados.

Tras una negociación, Arakawa logró convencer a Segale de que les diera más tiempo para saldar la deuda, a lo cual el empresario accedió y, como un gesto de agradecimiento, los desarrolladores de Nintendo y Arakawa decidieron nombrar “Mario” al personaje que todavía figuraba como Jumpman.