Alfonso Obregón asegura estar vetado del mundo del doblaje tras haber salido de la cárcel: “No me preocupa”

Alfonso Obregón fue acusado de abuso sexual por una de sus alumnas. (Instagram)

El actor de doblaje Alfonso Obregón, conocido por ser la voz de Shrek en Latinoamérica, ha revelado que su carrera en la industria se ha visto gravemente afectada tras haber pasado un tiempo en prisión.

En una reciente entrevista con el canal Jeffar Vlogs, Obregón aseguró que, aunque cuenta con documentos que acreditan su inocencia, varias empresas han decidido no contratarlo, lo que ha limitado su trabajo en el medio.

El año pasado, el actor fue acusado de abuso sexual, lo que llevó a su ingreso al Reclusorio Norte. Sin embargo, posteriormente fue liberado y ha sostenido que no existieron pruebas en su contra. A pesar de ello, su reputación ha sufrido un impacto considerable, lo que lo ha llevado a enfrentar dificultades para retomar su carrera en el doblaje.

“Definitivamente esas cosas afectan, las cosas cambian. Yo no estoy trabajando en el doblaje, estoy haciendo muy poquito. Estoy, podríamos decir, vetado de varias empresas en donde los gerentes son fanáticos religiosos, inquisidores y tienen la actitud de querer destruir a los hombres solo por ser hombres”, declaró Obregón.

El actor mexicano que da voz al popular ogro, recordó el miedo que sintió en su ingreso al Reclusorio. (Jovani Pérez)

El actor explicó que, aunque ya no tiene el mismo nivel de trabajo que antes, ha logrado mantenerse activo en la industria en una escala menor.

“Estoy trabajando, ando dando clases en línea y ya me están invitando a convenciones de nuevo. No me preocupa tanto”, señaló.

A lo largo de su carrera, Alfonso Obregón ha sido una de las voces más reconocidas en el doblaje latinoamericano, no solo por su papel como el ogro verde en Shrek, sino también por interpretar a personajes icónicos como Kakashi en Naruto y Marty en Madagascar. Sin embargo, el veto de varias compañías ha reducido sus oportunidades laborales en el sector.

El actor enfatizó que desde el punto de vista legal no habría razón para que no pudiera volver a trabajar en el doblaje de manera regular, ya que, según sus palabras, cuenta con documentación que respalda su inocencia.

Alfonso Obregón, voz de Shrek. (Instagram)

“No habría razón por la que no trabajara de nuevo en el doblaje, tengo un documento expedido por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en donde dice que no hubo agresión sexual”, afirmó.

A pesar de las dificultades, Obregón no pierde la esperanza de regresar a su carrera con normalidad y confía en que su situación se estabilice en el futuro. Mientras tanto, ha encontrado en la enseñanza y las convenciones una forma de mantenerse en contacto con sus seguidores y continuar trabajando en lo que le apasiona.

El caso de Alfonso Obregón ha generado preocupación entre sus seguidores especialmente porque mucho esperan que regrese como la voz del icónico ogro color verde en la esperada Shrek 5.