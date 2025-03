Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de marzo

Los deportistas se disputan nuevamente la Batalla Colosal en la recta final del programa. CRÉDITO: (FB/ExatlonMx)

La Batalla Colosal no es un enfrentamiento cualquiera dentro de Exatlón México, ya que el premio en juego ofrece a los atletas una experiencia única, que incluso podría sacarlos de las playas donde se desarrolla el reality. Este incentivo ha elevado la intensidad de la competencia, especialmente en un momento crucial, ya que el programa se encuentra en su recta final.

De acuerdo con los rumores de fans, el equipo azul gana la Batalla Colosal hoy 5 de marzo, pues ha demostrado una racha ganadora en los últimos desafíos, lo que los coloca como favoritos al menos por este día.

Aunque los spoilers han señalado al equipo azul como el posible ganador de la Batalla Colosal, los fanáticos deberán esperar a la emisión del episodio para confirmar si los azules logran mantener su dominio o si el equipo rojo consigue revertir la tendencia, ya que los deportistas podrían dar una sopresa de último momento.

Por otra parte, hay una novedad para este capítulo, ya que en el capítulo también habrá tres aspirantes para la temporada 9 de Exatlón, quienes deberán medirse en los circuitos para saber si tienen la habilidad de participar en la próxima edición, de acuerdo con lo que se pudo ver en el avance.

El programa está cerca de definir a los semifinalistas CRÉDITO: (Instagram/@exarlonmx)

La temporada actual de Exatlón terminará el 23 de marzo, por lo que estas son sus últimas semanas antes del capítulo final, donde se premiará a dos deportistas: una en la categoría femenil y otro en la varonil.

El enfrentamiento de este miércoles no será sencillo para ninguno de los equipos. El circuito diseñado para esta competencia exige un alto nivel de preparación física y mental. Los participantes deberán demostrar su capacidad para adaptarse a diferentes desafíos, que incluyen pruebas de fuerza, resistencia, velocidad y puntería. Este tipo de circuitos no solo evalúan las habilidades individuales de los atletas, sino también su capacidad para trabajar en equipo y ejecutar estrategias bajo presión.

Dónde ver Exatlón México

El capítulo de los miércoles se estrena a través del canal Azteca Uno a las 19:30, es el mismo horario de lunes a viernes, por otra parte, los domingos de eliminación comienzan a las 20:00

Nataly Gutiérrez fue eliminada el domingo 2 de marzo CRÉDITO: (Instagram/@exatlonmx)

Todos los días hay una competencia diferente, siempre está en juego alguna ventaja alterna como las medallas transferibles o Batalla Colosal, así como la batalla por la supervivencia y la Villa 360.

El canal para ver Exatlón es el 101 de las compañías de servicio Izzi, Star TV y Megacable.

También es posible ver el programa en transmisiones oficiales de TikTok o en redes sociales oficiales, en caso de que te hayas perdido algún episodio.

Eliminados de Exatlón México temporada 8

A continuación se presenta la lista actualizada de deportistas que han sido eliminados, aunque algunos de ellos tuvieron que irse de República Dominicana por lesiones.

Ciertos ex integrantes de la temporada eran refuerzos que no habían estado desde el principio, por el momento ya no habrá sustitución de jugadores, ya que la final está prevista para el 23 de marzo.

Es importante señalar que si bien habían sido

Fátima Rojas (roja)

Ramón Garrido (tuvo que retirarse por lesión, era de los azules)

Kevin Berlín (azul)

Paulina Menchaca (azul)

Keno Martell (azul)

Caro Tripp (azul)

Analu Linaje (azul)

Pascal Nadaud (azul)

Samanta Rodríguez (roja)

Jorge Olivera (azul)

Jade Díaz (roja)

Mariana Castro (azul)

Carlos Armenta (azul)

Paulette Gallardo (roja, tuvo que irse de la competencia después de un aparatoso golpe)

Emilio Rodríguez (rojo)

Sofía Arroyo (roja)

Pato Araujo (rojo)

Jazmín Hernández (roja)

Irvin Villatoro (azul)

Humberto Noriega (rojo)

Nataly Gutiérrez (roja)