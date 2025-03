Organizadores de los Premios Oscar fueron quienes drogaron a Karla Sofía Gascón, asegura Linet Puente

(Instagram)

La entrega de los Premios Oscar 2025 no solo dejó sorpresas en los galardones, sino también una controversia inesperada. A solo horas de la ceremonia, la actriz Karla Sofía Gascón reveló en sus redes sociales que experimentó los efectos de una sustancia desconocida tras ingerir un regalo recibido como parte de su nominación.

Ahora, la polémica se intensifica, ya que la conductora Linet Puente aseguró en Ventaneando que fue la propia Academia la que le proporcionó el producto con THC.

¿Los premios Oscar dieron droga a Karla Sofía?

Durante la emisión del 2 de marzo de Ventaneando, Linet Puente explicó cómo habría ocurrido el incidente, señalando que los nominados reciben una bolsa con artículos de lujo, entre ellos cremas, regalos exclusivos e incluso alimentos y bebidas.

Sin embargo, en el caso de Karla Sofía Gascón, uno de estos productos contenía THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana.

“Pero bueno, a Karla Sofía le dan esta bolsa y ella dice: ‘Ah, pues vienen unas papitas’. Empieza a comer la papita, se toma el refresco que viene y de repente dice que se empieza a sentir mareada, lo comparte en sus redes sociales todo esto y resulta que se da cuenta de que el refresco tiene una sustancia que se llama THC”, relató Linet en el programa.

Ante esto, Pati Chapoy fue tajante y recalcó la gravedad del asunto. “Que sea clarito. Estamos hablando de que la Academia le dio un regalo que tiene marihuana. Pues sí, droga”, sentenció. Mientras que Pedro Sola expresó su sorpresa: “¿Pero cómo es posible?”.

Linet también aclaró que, si bien el obsequio proviene de la Academia, en realidad habría sido una empresa externa la que se encarga de armar estas bolsas de lujo.

Karla Sofía Gascón cuenta su experiencia en redes sociales

Tras la ceremonia de los Oscar, la actriz española compartió en sus historias de Instagram que comenzó a sentirse mareada tras consumir unos snacks y una bebida que le regalaron. En un principio, creyó que se trataba de agotamiento, pero al notar que los síntomas aumentaban, decidió revisar los ingredientes de lo que había ingerido.

“Me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo”, relató.

Al revisar la etiqueta del refresco, descubrió que contenía THC, lo que explicaba los efectos que estaba sintiendo. “Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté”, confesó.

