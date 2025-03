Karla Sofía Gascón acusa que la drogaron tras los Premios Oscar 2025: “Fue un regalo, me asusté”

Karla Sofía Gascón no aparece en la alfombra roja de los Oscar 2025 luego de ser cancelada en Hollywood.

La celebración de los Premios Oscar 2025 dejó un inesperado susto para Karla Sofía Gascón. La actriz española, nominada a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez, reveló en sus redes sociales que sufrió los efectos de una sustancia desconocida tras ingerir un regalo recibido por su nominación.

¿Fan drogó a Karla Sofía Gascón?

A través de historias en su cuenta de Instagram, Gascón compartió con sus seguidores el desafortunado episodio.

Según relató, tras la gala de los Oscar consumió una bolsa de chips y una bebida de limón que le habían obsequiado. Poco después, comenzó a sentirse mareada y atribuyó la sensación al cansancio.

Sin embargo, al notar que los síntomas se intensificaban, decidió contactar a un amigo para que estuviera al pendiente.

Karla Sofía Gascón Crédito: (AP Foto/Chris Pizzello)

“Me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo”, narró la actriz.

Finalmente, al revisar los ingredientes de la bebida, descubrió que contenía THC, el componente psicoactivo del cannabis.

“Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté”, sentenció.

¿Qué es el THC?

El THC (tetrahidrocannabinol) es el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Su consumo puede generar efectos como relajación, euforia y alteraciones en la percepción, pero también mareos, confusión y pérdida de coordinación.

(Instagram)

Dependiendo de la dosis y la tolerancia de la persona, sus efectos pueden prolongarse por varias horas.

La reacción de Karla Sofía tras la polémica de los Oscar

Este episodio se suma a la controvertida presencia de Gascón en los Premios Oscar. Su película Emilia Pérez llegó con 13 nominaciones, pero solo obtuvo dos galardones.

Además, la actriz fue blanco de bromas por parte del presentador Conan O’Brien, quien hizo referencia a los escándalos que enfrentó durante su campaña al Oscar.

Karla Sofía Gascón elogió la forma de presentar de Conan O'Brien en Los Premios Oscar. (Instagram/Karla Sofía Gascón)

Tras la ceremonia, Gascón mantuvo un perfil bajo y evitó dar declaraciones sobre la controversia. En redes sociales, agradeció su nominación con un mensaje en el que destacó el trabajo en Emilia Pérez y mencionó de forma irónica al presentador:

“Gracias a los miembros de La Academia por la nominación como mejor actriz protagonista, por la invitación a la gala; me gustó mucho, muy amena y divertida, sobre todo su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O’Brien”.

<br>