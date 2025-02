Critican a Melenie Carmona por publicar una foto con un misterioso hombre; aseguran que es Cruz Martínez

La cantante de 25 años tiene una buena relación con su padrastro, Cruz Martínez. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, desató controversia en redes sociales tras publicar una fotografía con un misterioso hombre. Y es que varios internautas señalaron que podría tratarse de su padrastro, Cruz Martínez, quien actualmente enfrenta una denuncia de presunta violencia por parte de La Güerita Consentida.

En dicha imagen aparece la cantante de 25 años en un elevador junto a un hombre más alto que ella, quien posó de espaldas aparentemente para no revelar su identidad. Sin embargo, su apariencia física causó revuelo debido a que tanto su outfit como su barba son parecidos con el productor musical.

El misterioso hombre sería el novio de la cantante. (IG: @meleniecarmona)

Pese a las comparaciones, todo indica que el misterioso hombre en cuestión no es Cruz Martínez, sino la pareja sentimental de Melenie Carmona. Y es que horas más tarde, la cantante publicó otra foto en donde aparentemente aparece el mismo joven con la cara cubierta.

Los conductores de Ventaneando retomaron la imagen y también aclararon que se trataría del novio de la cantante.

“No quiere que sepamos quién es el novio”, dijo Jimena Pérez La Choco y Mónica Castañeda agregó: “La verdad es que sí le está dando jiribilla”.

(IG: @meleniecarmona)

Melenie Carmona explica por qué no ha defendido a su mamá

El 19 de febrero, Alicia Villarreal acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Nuevo León para ratificar una denuncia que levantó en contra de su esposo por presuntas agresiones.

Aunque se desconocen muchos detalles sobre la presunta agresión, el caso ha desatado controversia en redes sociales y críticas contra Melenie Carmona por no defender públicamente a su madre.

Debido a esta situación, la cantante reaccionó a los ataques que ha recibido por el conflicto; lamentó que muchas personas solo estén interesadas en obtener “chisme”, sin comprender la situación que afronta su familia ni los motivos por los cuales ella no puede revelar información sobre lo ocurrido.

Melenie Carmona se defiende de las críticas en un video Crédito - IG/elgordoylaflaca

“Se me juzga mucho porque no estoy alzando la voz, pero solo quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir”, dijo.

Melenie explicó que no puede mencionar nada al respecto porque recibió instrucciones explícitas de no proporcionar detalles adicionales, ya que se trata de un caso legal.

Finalmente, Melenie Carmona subrayó su posición al expresar que la situación requiere discreción, dejando claro que su silencio no implica desinterés ni falta de apoyo hacia su madre, sino más bien cumplimiento con directrices específicas en torno al manejo del caso.