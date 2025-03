Cruz Martínez reacciona a la muerte de su suegro, padre de Alicia Villarreal: “Me duele mucho no estar ahí”

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se casaron en 2003. (IG: @mtzcruz // @lavillarrealmx)

Cruz Martínez reapareció en su cuenta de Instagram en medio del conflicto legal que enfrenta con su esposa, Alicia Villarreal, para compartir un conmovedor mensaje en memoria de su suegro, Víctor Villarreal, quien murió el 28 de febrero a los 77 años de edad por causas hasta ahora desconocidas.

“Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del señor. Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí; se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz, suegro”, escribió.

De esta manera, el productor musical y fundador de los Kumbia Kings dejó entrever que tenía una estupenda relación con su suegro, así como los hijos que tuvo con La Güerita Consentida. Sin embargo, no aclaró cómo afectó su convivencia la denuncia por presunta violencia que la cantante levantó en su contra a mediados de febrero y por la cual no se encontraría con la familia en este doloroso momento.

(IG: @mtzcruz)

Cruz Martínez reacciona a la denuncia de Alicia Villarreal

Martha Alicia Villarreal Esparza, también conocida en el medio artístico nacional como La Güerita Consentida, denunció a Cruz Martínez por presunta violencia. Hasta el momento, se desconoce qué pasó en realidad entre la pareja, pues ninguno de los dos ha revelado detalles, sin embargo, se especula que el productor habría golpeado e intentado ahorcar a la cantante.

Tras lo sucedido, la intérprete de Ay Papacito levantó una denuncia en contra de su esposo ante las autoridades de Monterrey, la cual fue ratificada el 16 de febrero.

En medio del escándalo, surgieron rumores sobre que Cruz Martínez habría huido a su país natal, Estados Unidos, para continuar con el proceso. Y es que se desconoce su paradero desde que trascendió el proceso legal al ojo público, no obstante, se ha mantenido activo en sus redes sociales.

Alicia Villarreal junto a su padre, Víctor Villarreal. (RS)

Asimismo, fue captado por el medio Posta Nuevo León cuando salía de un establecimiento junto a sus hijos Cruz Ángelo y Félix Estefano (fruto de su matrimonio con Alicia Villarreal).

Como era de esperarse, todos apresuraron el paso en cuanto se acercó el corresponsal de dicho medio y, aunque intentaron esquivar las preguntas sobre el caso, Cruz Martínez rompió el silencio: “Ya saben que todo es una mentira”.

El productor comentó nada más al respecto, pero confirmó que se encuentra en trámites para contratar a un abogado.