Vive Latino 2025: horarios oficiales por día y escenarios para el festival

La edición número 25 del festival se llevará a cabo el 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros. (@vivelatino)

El Festival Vive Latino conmemora este año su 25 aniversario. Desde su creación en 1998, el festival ha sido un punto de encuentro para artistas y fanáticos de diversos géneros y generaciones, por lo que se ha consolidado como un espacio que celebra la diversidad cultural y musical. Por ello, esta edición promete ser un homenaje a su legado al reunir a miles de personas en un fin de semana que busca ser inolvidable.

De acuerdo con la información publicada, el Vive Latino no solo ha sido un escaparate para la música, sino también un reflejo de las transformaciones culturales de la región. A lo largo de su historia, el festival ha logrado posicionarse como un referente en la industria musical y atrae a artistas de diferentes países y estilos. Este enfoque multicultural ha permitido que el evento se convierta en un símbolo de unidad y expresión artística en el ámbito iberoamericano.

A pocos días del evento, la organización ya dio a conocer los horarios para los escenarios que habrá este año, por lo que tendrás que planear bastante bien las bandas que vas a ver los dos días del festival ya que serán distribuidos en 5 espacios diferentes.

El Vive Latino contará con 5 escenarios. (CUARTOSCURO)

Carpa Intolerante, Escenario Telcel, Escenario Amazon, Escenario Amazon Music y Carpa VL.

Sábado 15 de marzo

Escenario Amazon

Robot 95 (14:25 horas)

El Gran Silencio (15:50 horas)

Siddhartha (17:30 horas)

Caifanes (19:35 horas)

Scorpions (21:55 horas)

Molotov (00:25 horas)

Escenario Amazon Music

CKovi (13:50 horas)

Happy-Fi (15:00 horas)

El mató a un policía motrizado (16:40 horas)

Caloncho (18:35 horas)

Jarabe de Palo (20:50 horas)

Los Ángeles Azules (23:20 horas)

Nortec (01:00 horas)

Horarios para el sábado 15 de marzo en el VL. (@amazonmex)

Escenario Telcel

Drims (13:50 horas)

Dillom (15:00 horas)

Daniel, me estás matando (16:40 horas)

Meme del Real (18:35 horas)

Little Jesus (20:50 horas)

Foster The People (23:20 horas)

Carpa VL

Ginebras (14:25 horas)

Lospetitfellas (15:45 horas)

Arde Bogotá )17:25 horas)

Jesse Baez (19:30 horas)

Duncan Dhu (22:00 horas)

Clubz (00:25 horas)

Carpa Intolerante

Alto grado (14:00 horas)

Macario Martínez (15:00 horas)

León Benavente (16:00 horas)

Mikel Izal (17:15 horas)

Iseo (18:35 horas)

The Guapos (20:50 horas)

Royal Republic (23:20)

Pressive (0:55 horas)

Domingo 16 de marzo

Escenario Amazon

La Delio Valdez (14:25 horas)

Cuarteto de nos (15:50 horas)

Música pa’ mandar a volar (17:30 horas)

Mon Laferte (19:35 horas)

Zoé (21:55 horas)

Rufus du sol (00:15 horas)

Horarios para el domingo 16 de marzo 2025. (@amazonmex)

Escenario Amazon Music

Midnight Generation (13:50 horas)

Motel (15:00 horas)

Aterciopelados (16:40 horas)

Astropical (18:35 horas)

División Minúscula (20:50 horas)

Keane (23:15 horas)

Víctimas del Dr. Cerebro (00:55 horas)

Escenario Telcel

Easykid (13:50 horas)

Los concorde (15:00 horas)

Vilma Palma e vampiros (16:40 horas)

Kany García (18:35)

Porter (20:50)

Edén Muñoz (23:15 horas)

Carpa Vive Latino

El kuelgue 14:25 horas

Jay de la Cueva 15:45 horas

Draco Rosa 17:25 horas

La Lupita 19:30 horas

El Haragán y Cía 22:00 horas

Sepultura 00:25 horas

Carpa Intolerante

Miki (14:00 horas)

Efecto Pasillo (14:55 horas)

Los K’comxtles (16:00 horas)

Usted señálemelo (17:15 horas)

Kikvo (18:35 horas)

Los Esquizitos (20:50 horas)

Los Planetas (23:20 horas)

La Santísima Voladora (00:55 horas)

Cartel completo Vive Latino 2025

Sábado 15 de marzo

Alto Grado, Arde Bogotá, Caifanes, Caloncho, cKovi, Clubz, Daniel, Me Estás Matando, Dillom, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él mató a un policía motorizado, Foster The People, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, LosPetitFellas, Meme del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Raphael, Royal Republic, Scorpions, Siddartha, The Guapos, Robot95 y Usted Señálemelo.

Domingo 16 de marzo

Astropical, Aterciopelados, El Cuarteto de Nos, División Minúscula, Draco Rosa, Easykid, Eden Muñoz, Efecto Pasillo, El Haragán y Compañía, El Kuelgue, Jay de la Cueva, Los K’comxtles, Kany García, Keane, Kikuo, La Delio Valdez, La Lupita, La Santísima Voladora, Los Concorde, Los Esquizitos, Los Planetas, Midnight Generation, Mon Laferte, Motel, Mikel Izal, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Víctimas del Dr. Cerebro, Vilma Palma E Vampiros y Zoé.