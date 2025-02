La Supermana afirma que convivió con Eduardo Verástegui y Ricky Martin en fiestas LGBT: “Es del dominio público”

La Supermana señala a Eduardo Verástegui por su participación en eventos LGBT durante los años 90, contrastándolos con su activismo actual (Instagram)

El actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, conocido por su postura conservadora y su apoyo a figuras políticas como Donald Trump, ha sido señalado por su pasado en la comunidad LGBT.

Según declaraciones de Daniel Vives, artista drag conocida como La Supermana, Verástegui solía asistir a fiestas de esta comunidad en su juventud, un hecho que contrasta con los discursos que actualmente promueve en contra de la diversidad sexual.

Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el comunicador Marco Antonio Silva y difundidas en el programa Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside.

De acuerdo con La Supermana, quien asegura haber convivido de cerca con Verástegui en el pasado, el actor participaba activamente en eventos donde predominaban la libertad y la diversión nocturna.

La Supermana cuestionó los discursos de Eduardo Verástegui relacionados con la diversidad sexual (Instagram)

La artista recordó que en aquellos años, Verástegui era una figura destacada, tanto por su atractivo físico como por su carisma, especialmente durante su etapa como integrante del grupo musical Kairo y en su incursión en la actuación.

“Todo el mundo lo conoció cuando cantaba en un grupo maravilloso. Era un hombre ciertamente increíble”, expresó Vives, quien también mencionó que Verástegui trabajó junto a figuras internacionales como Jennifer Lopez y tuvo un acercamiento con el cantante Ricky Martin.

“Todos veíamos cómo había un approach con Ricky Martin. Ricky Martin puede dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo, no es nada que nadie sepa. Lo que pasa es que queremos tapar una historia que, por más que le resanemos y le pongamos, el destino tarda por alcanzarnos”.

Apoyador de Trump y ultraderecha, Eduardo Verástegui es acusado de incongruencia entre su pasado y presente (Foto: Instagram/@eduardoverastegui)

Un pasado que contrasta con su presente

El testimonio de La Supermana no sólo destaca la participación de Verástegui en fiestas LGBT, sino que también pone en evidencia lo que considera una incongruencia entre su pasado y su postura actual.

“Es del dominio público. Cuando estuvimos en una fiesta pasaron muchísimas cosas muy divertidas. Eso me lo quedo yo y no por eso voy a andar diciendo 1, 2, 3 por mis amigos que están detrás ¡Para nada! Es mejor tomar al toro por los cuernos y que no se nos salga lo feo”

Según Vives, el actor debería reflexionar sobre los discursos de odio que replica en la actualidad, ya que su historia personal podría salir a la luz y exponerlo como una figura contradictoria.

La Supermana recuerda la participación de Verástegui en eventos LGBT antes de su conversión religiosa (Fotos: @eduardoverastegui, Instagram / @jeancarlomagh, X)

“La insoportable levedad del ser lo va a aplastar un día si sigue con estos discursos de odio”, afirmó la artista drag.

La Supermana también dejó entrever que, aunque no revelará detalles específicos de lo que presenció en esas fiestas, lo vivido por Verástegui en ese entorno es algo que no puede ser ignorado.

“Lo que vieron mis ojos se quedará adentro, en mis ojos, pero lo que sí es importante de decirles es que hay una realidad y una verdad que está ahí. Está perenne, no es algo que se va a pasar”, sentenció.

El ascenso y transformación de Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui, quien actualmente tiene 50 años, alcanzó la fama en la década de los 90 como integrante del grupo musical Kairo y posteriormente como actor en telenovelas de Televisa, como Soñadoras y Alma rebelde.

Durante esa etapa, según testimonios como el de La Supermana, mantenía una relación cercana con la comunidad LGBT y era una figura habitual en sus eventos.

Sin embargo, en los últimos años, Verástegui ha adoptado una postura conservadora y se ha convertido en un activista en contra de la diversidad sexual.

Según La Supermana, el pasado de Verástegui podría contradecir su agenda conservadora si sus vivencias salen a la luz (Instagram)

En una entrevista con CNN en 2015, el actor reveló que llevaba 13 años en celibato, argumentando que deseaba “guardarse” para el matrimonio y para la madre de sus futuros hijos.

Además, ha manifestado abiertamente su apoyo a políticas y figuras de la ultraderecha, como el expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha sido criticado por sus posturas contra los latinos y la comunidad LGBT.