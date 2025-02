¿Si huyó de Belinda? Ángela Aguilar reaparece tras polémica participación en Premios Lo Nuestro 2025

Su actitud durante la presentación de la ex de su esposo, Christian Nodal, y un polémico discurso en pro de los migrantes, la colocaron al centro de la controversia. (Fotos: @angela_aguilar_, Instagram)

Ángela Aguilar y Belinda se convirtieron en dos de las figuras más esperadas de los Premios Lo Nuestro 2025, evento que reunió a los máximos exponentes de la música latina. Más allá de sus nominaciones, la atención se centró en su posible encuentro, debido al vínculo que ambas comparten con Christian Nodal, expareja de Belinda y actual esposo de Ángela.

¿Ángela evitó a Belinda?

Durante la ceremonia, Belinda interpretó 'La Cuadrada', su reciente colaboración con Tito Double P. En un video que circuló en redes sociales, se observa el momento en que Ángela Aguilar, sentada junto a su hermano Leonardo y Kuno, se levanta de su asiento justo cuando la española comienza a cantar.

El clip muestra a una coordinadora del evento con una ligera sonrisa mientras la hija de Pepe Aguilar se retira. Poco después, cuando Belinda concluye su presentación, Ángela regresa a su lugar, lo que desató especulaciones sobre si su salida fue una coincidencia o una forma de evitar a la intérprete de Cactus.

(Foto: Captura de pantalla, X)

Derrotas y críticas en Premios Lo Nuestro

Además de la expectativa sobre su reacción ante la presencia de Belinda, la participación de Ángela Aguilar en los premios no estuvo exenta de controversias. La cantante no logró llevarse el galardón en la categoría Mejor combinación femenina, donde Belinda y Kenia Os resultaron ganadoras con 'JACKPOT'.

Otra de las derrotas que generó comentarios fue en la categoría Artista Femenina del Año de Música Mexicana, donde su prima, Majo Aguilar, se llevó el reconocimiento. Sin embargo, Ángela sí consiguió el premio a Canción Mariachi/Ranchera del Año por su colaboración 'Por el contrario', junto a Leonardo Aguilar y Becky G.

Al recibir el galardón, la joven artista dedicó unas palabras a los migrantes en Estados Unidos, recordando la historia de su abuelo, Antonio Aguilar:

“Quiero dedicar este premio a todos los inmigrantes, a la situación que están viviendo actualmente. A mi abuelo lo deportaron cuatro veces, pero ese fue el mismo señor que agotó las entradas del Madison Square Garden trece veces. Sí se puede, estamos con ustedes, su voz vale mucho y nosotros, como mexicanos-americanos, no podemos desaprovechar la oportunidad de decir: ¡Qué viva México!”.

Aunque algunos aplaudieron su mensaje, en redes sociales hubo críticas sobre la forma en que abordó el tema y por un pequeño tropiezo al pronunciar una palabra durante su discurso.

(Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

Reaparición y polémica por su maquillaje

Días después del evento, Ángela Aguilar reapareció en redes sociales tras las críticas sobre su look en la premiación. En plataformas como TikTok e Instagram, expertos en maquillaje señalaron que el trabajo realizado en su rostro no la favoreció, pues sus cejas lucían demasiado marcadas y el tono de su base no coincidía con su piel.

Además, comentaron que las pestañas utilizadas hicieron que su mirada se viera caída en lugar de resaltarla. No obstante, su vestido en tono bronce recibió elogios por mostrar una imagen más sofisticada y acorde a su edad.

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar compartió un video invitando a su presentación en la coronación de la reina del carnaval en Ciudad del Carmen.

Aunque no se pronunció sobre el polémico momento vivió durante la presentación de Belinda, en la publicación lució un maquillaje más natural y favorecedor, con cejas mejor definidas y un labial rojo que resaltó sus facciones.

Con esta reaparición, la intérprete parece manifestar que sigue enfocada en su carrera y que su imagen puede brillar más allá de cualquier controversia.

(IG: @javierceriani)