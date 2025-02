Ángela Aguilar es criticada en redes tras dedicar su ‘Premio lo Nuestro’ a migrantes mexicanos: “Habló la argentina”

(@premiolonuestro)

La edición número 37 de Premio Lo Nuestro se llevó a cabo el pasado 20 de febrero, reuniendo a las máximas estrellas de la música latina en una noche llena de reconocimientos y presentaciones memorables. Entre los artistas que brillaron en el evento estuvo Ángela Aguilar, quien se llevó el galardón a Canción Mariachi/Ranchera del Año por su tema “Por el contrario”, una colaboración con su hermano Leonardo Aguilar y la cantante Becky G.

Sin embargo, lo que parecía ser un momento de celebración para la joven artista se convirtió en un nuevo foco de controversia. Ángela Aguilar decidió dedicar su premio a los migrantes en Estados Unidos, recordando la historia de su abuelo, Antonio Aguilar, y su lucha como inmigrante en el país vecino.

“Quiero dedicar este premio a todos los inmigrantes, a la situación que están viviendo actualmente. A mi abuelo lo deportaron cuatro veces, pero ese fue el mismo señor que agotó las entradas del Madison Square Garden trece veces. Sí se puede, estamos con ustedes, su voz vale mucho y nosotros, como mexicanos-americanos, no podemos desaperdisar (desperidicar o dejar pasar, quiso decir) la oportunidad de decir: ¡Qué viva México!”, expresó la cantante durante su discurso de aceptación.

Si bien algunos aplaudieron sus palabras, en redes sociales no tardaron en llegar las críticas. En primer lugar porque señalaron que su tono era demasiado ligero para hablar de un tema tan serio y que se estaba “colgando del dolor ajeno” y en segundo lugar por no saber pronunciar correctamente una palabra en español.

Usuarios en redes arremeten contra Ángela Aguilar

Así luce Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro (captura de pantalla de Univision)

A pesar de su intención de resaltar el esfuerzo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, la reacción del público fue mayormente negativa. Usuarios de redes sociales señalaron que la intérprete no parecía tomar con la seriedad adecuada la crisis migratoria, e incluso recordaron que en el pasado se ha identificado como argentina, lo que muchos consideraron una contradicción.

“Cuando finges ser humilde”, “Los migrantes: ‘mejor nadota’”, “Se ve tan fingida esa dedicatoria”, “Se quiere colgar del dolor ajeno”, “Habló la argentina”, “Oportunista”, “Su arrogancia no la deja brillar”, “Prefiero que me deporten a aceptar la dedicatoria de Ángela”, “Se quiso ganar a la gente, pero ni así”, “Le dijeron a Ángela que siempre sonriera para que no dijeran que hacen caras”, fueron algunos comentarios.

Otros criticaron el uso de la palabra “desaperdisar”: “¿Queee dijooooo?”, “Todo muy bien pero no entendí el desperseda”, “¿Desaperisar?”, “Es mexico-americana mija, déjala aparte los nervios”, “¿No que es 100% argentina según ella?”.

Este nuevo episodio de críticas se suma a la larga lista de polémicas que han rodeado a Ángela Aguilar en los últimos meses. Desde que confirmó su relación con Christian Nodal, la cantante ha enfrentado constantes ataques en redes sociales, donde muchos internautas cuestionan su actitud y la acusan de ser soberbia y oportunista.

Además de recibir el premio, Ángela Aguilar tuvo una participación destacada en la gala con dos presentaciones. La primera fue un emotivo homenaje a la recién fallecida Paquita la del Barrio, donde cantó junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo.

Más tarde, la artista subió nuevamente al escenario para interpretar su nuevo tema “Bala Perdida” junto a Arthur Hanlon, en una actuación que combinó mariachi con el talento del pianista estadounidense.