Qué significa tener el celular o móvil en silencio según la Psicología

El modo silencio en los celulares es una función que permite desactivar las notificaciones sonoras y vibraciones, garantizando un entorno más tranquilo al prescindir de alertas de llamadas, mensajes o aplicaciones, sin embargo, optar por mantener el teléfono en silencio es más que una simple preferencia.

Según un artículo publicado en ScienceDirect, los usuarios de teléfonos móviles pasan, en promedio, cinco horas al día utilizando estos dispositivos, un hábito común que puede tener implicaciones significativas tanto en la salud mental como en los rasgos de personalidad, ya que, actividades como la velocidad o la distancia que una persona camina, o cuántas veces revisa el teléfono durante la noche, a menudo siguen patrones que comunican mucho sobre la personalidad, afirmó Flora Salim, profesora de la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne.

En medio de este panorama tecnológico, la Confederación de Salud Mental de Europa afirma que las redes sociales han transformado la forma en que las personas se relacionan, ofreciendo diversas plataformas para conectar con amigos, familiares y comunidades en todo el mundo, sin embargo, este mismo entorno digital puede ser una fuente de estrés y aislamiento.

Estudios citados por la organización revelan que el uso excesivo de las redes sociales está vinculado a un mayor riesgo de depresión, ansiedad y soledad, además, estas plataformas pueden fomentar comparaciones sociales, desencadenar el miedo a perderse algo (fenómeno denominado FOMO, por sus siglas en inglés) y facilitar el ciberacoso, afectando tanto a adolescentes como a adultos, por lo que optar por mantener el teléfono en silencio es para muchos usuarios una estrategia efectiva para reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Qué revela sobre la personalidad

El psicólogo Lachlan Brown señala que mantener el teléfono en silencio es el reflejo de ciertos rasgos de personalidad, ya que este hábito, aparentemente simple, se relaciona con la búsqueda de tranquilidad, la capacidad de reflexión profunda y la atención plena.

Según Brown, quienes optan por silenciar sus dispositivos suelen valorar la paz y la concentración, características que podrían asociarse con la introversión, dado que los introvertidos, en particular, tienden a recargar energías en momentos de soledad y silencio, sin embargo, aclara que este hábito no se limita exclusivamente a ellos, pues en un entorno donde las interrupciones son constantes, silenciar el teléfono también refleja a una necesidad por ejercer control personal y priorizar la calidad sobre la cantidad en las interacciones sociales.

Asimismo, este acto también demuestra una fuerte autodisciplina, ya que implica resistir la tentación de estar constantemente conectado y disponible. De acuerdo con una investigación de la Universidad de California Irvine, las personas pueden tardar unos 23 minutos y 15 segundos en volver a la tarea que estaban realizando después de ser interrumpidos por un dispositivo, por lo que, según el psicólogo, silenciar el teléfono móvil fomenta la atención plena, un concepto psicológico que implica centrarse en el momento presente y aceptar los propios pensamientos y emociones sin juicio. Cabe destacar que la atención plena ha demostrado ser beneficiosa para reducir la ansiedad, mejorar la memoria y aumentar la satisfacción general.

Además, quienes eligen silenciar sus dispositivos suelen estar más presentes en sus interacciones y experiencias diarias, lo que permite disfrutar de los pequeños momentos de la vida, como ver un amanecer o entablar una conversación significativa cara a cara. Otro aspecto destacado por el psicólogo es la relación entre el silencio digital y la comodidad con la soledad, ya que pasar tiempo desconectado es una oportunidad para reflexionar y conocerse a uno mismo y, según los especialistas, esta capacidad de disfrutar de la propia compañía es un signo de autosuficiencia y madurez emocional.

En última instancia, mantener el teléfono en silencio también habla sobre una consciencia clara sobre las prioridades, pues elegir desconectarse impide desarrollar una adicción por mantenerse constantemente en la red, permitiendo administrar en tiempo y la atención llevando a cabo diversas actividades con una mayor libertad.

Cómo la hiperconectividad afecta la salud

Las redes sociales crean una presión por mostrar una vida idealizada, lo que puede desencadenar trastornos de ansiedad y depresión en quienes no logran cumplir con esas expectativas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de España, La sobreexposición tecnológica y la conectividad permanente producen impactos negativos en la salud mental, cardiovascular y musculoesquelética.

En este contexto, el Instituto Mexicano de la Juventud reveló que una encuesta realizada por la Sociedad Real de Salud Pública (RSPH, por sus siglas en inglés) identificó a Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Snapchat como las cinco redes consideradas esenciales en la vida diaria de muchos jóvenes, sin embargo, éstas impactan negativamente su salud mental en cuatro aspectos principales: la calidad del sueño, la imagen corporal, el ciberacoso y la inseguridad.

Dormir poco o de manera inadecuada trae consigo problemas de salud mental como la depresión, además de generar complicaciones físicas como presión arterial alta, diabetes y obesidad. En cuanto a la imagen corporal, la encuesta señala que este es un tema especialmente delicado durante la adolescencia, una etapa en la que las personas son más sensibles al rechazo y a las opiniones ajenas; en este ámbito, Instagram fue identificada como la red más perjudicial, seguida de cerca por Facebook.

Por último, la inseguridad está relacionada con los estereotipos promovidos en las redes sociales. Muchas personas experimentan sentimientos de inferioridad por no tener un alto número de seguidores o padecen el ya mencionado FOMO (Fear of Missing Out), una ansiedad derivada de pensar que los demás están disfrutando experiencias mientras uno siente que desaprovecha su tiempo.