Día Vive Latino 2025: cómo comprar boletos para el festival a precio especial

El sábado 15 y domingo 16 de marzo el festival celebrará 25 años de historia. (@vivelatino)

El Festival Vive Latino está más cerca que nunca, y en esta ocasión celebra 25 años de historia, música y cultura en un fin de semana épico que promete ser inolvidable. Este cuarto de siglo del esperado evento será un homenaje a su legado como uno de los eventos más importantes de Iberoamérica.

Para que nadie quede fuera de esta gran celebración, los organizadores han anunciado el esperado “Día Vive Latino”. Este miércoles 19 de febrero se pondrán a la venta boletos con precio especial en una cantidad limitada.

Los boletos estarán disponibles directamente en taquillas y a través de la página de la boletera Ticketmaster. Sin embargo, los organizadores han advertido que las entradas del “Día VL” suelen agotarse rápidamente, por lo que invitan a los interesados a adquirir los suyos lo antes posible.

El Vive Latino ha sido, desde su creación en 1998, un espacio que reúne a artistas de diversos géneros, generaciones y países, celebrando la diversidad cultural y musical. A lo largo de estos 25 años, el festival logró consolidar su identidad como un punto de encuentro para miles de personas que comparten la pasión por la música.

El 19 de febrero se llevará a cabo el "Día VL", durante el cual las entradas tendrán un rpecio especial. (@vivelatino)

La edición de este año 2025 promete ser sumamente especial, con una curaduría musical que mezcle lo mejor de la escena contemporánea con figuras icónicas que han marcado la historia del festival. El “Día VL” es una oportunidad única para formar parte de esta celebración.

Sábado 15 de marzo - Vive Latino 2025

Alto Grado, Arde Bogotá, Caifanes, Caloncho, cKovi, Clubz, Daniel, Me Estás Matando, Dillom, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él mató a un policía motorizado, Foster The People, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, LosPetitFellas, Meme del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Raphael, Royal Republic, Scorpions, Siddartha, The Guapos, Robot95 y Usted Señálemelo.

Domingo 16 de marzo - Vive Latino 2025

Astropical, Aterciopelados, El Cuarteto de Nos, División Minúscula, Draco Rosa, Easykid, Eden Muñoz, Efecto Pasillo, El Haragán y Compañía, El Kuelgue, Jay de la Cueva, Los K’comxtles, Kany García, Keane, Kikuo, La Delio Valdez, La Lupita, La Santísima Voladora, Los Concorde, Los Esquizitos, Los Planetas, Midnight Generation, Mon Laferte, Motel, Mikel Izal, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Víctimas del Dr. Cerebro, Vilma Palma E Vampiros y Zoé.

Cartel por día del festival Vive Latino 2025. (Vive Latino)

Boletos y precios

Generalmente durante el “Día VL” los costos para las entradas pueden bajar hasta la primera fase por eso es que se liberan boletos en cantidades muy limitadas. A continuación, se presentan las tarifas sin el descuento aplicado.

Abono General:

Fase 1: 2 mil 880 pesos MXN (agotado).

Fase 2: 3 mil 650 pesos MXN (agotado).

Fase 3: 3 mil 850 pesos MXN.

Individual Sábado / Domingo:

Fase 2: 2 mil 950 pesos MXN.

Abono Comfort Pass:

Fase 1: 4 mil 880 pesos MXN.

Abono Platino:

Fase 1: 6 mil 588 pesos MXN.

Abono Boxes:

Rango de 8 mil 540 a 12 mil 200 pesos MXN.