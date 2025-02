Las canciones que Gussy Lau escribió para Ángela Aguilar y su vínculo con la supuesta demanda de Adele

En redes sociales han circulado versiones sobre una demanda interpuesta por Adele contra la cantante Ángela Aguilar por el plagio de uno de sus éxitos. (Fotos: @adele, @angela_aguilar_, Instagram)

Voluntaria e involuntariamente, Ángela Aguilar es incapaz de disociarse de la polémica. La intérprete de regional mexicano vuelve a estar bajo el escrutinio de las redes sociales, luego de reportes extraoficiales que indican que perdió una demanda por derechos de autor interpuesta en una corte de California, Estados Unidos, por la cantante Adele.

Según datos difundidos en medios a finales de enero pasado, los antecedentes datan de 2022, cuando Ángela Aguilar lanzó el tema “Qué agonía”, un dueto con Yuridia.

La canción tiene una autoría compartida entre Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar, Angélica Gallegos, José Esparza, Gussy Lau y la propia Ángela Aguilar, señalados de plagiar “Rolling in the Deep”, éxito de la británica, lanzado en 2011.

Los antecedentes de la supuesta demanda datan de 2022, cuando Ángela Aguilar lanzó el tema “Qué agonía”, dueto junto a la intérprete Yuridia. (Foto: Captura de pantalla/Youtube)

Fato avivó el rumor

Durante dos años, el tema se limitó a especulaciones hechas por usuarios de redes sociales. Sin embargo, hace unas semanas, Enrique Guzmán Yáñez, ‘Fato’, destacado compositor que ha colaborado con los Aguilar, no descartó este escenario.

En declaraciones para Milenio, el cantautor negó que existieran similitudes entre “Qué agonía” y “Rolling in the Deep”: “Sé es que la canción es de Ángela, de Pepe y creo que de ellos dos”.

Gussy Lau y la polémica con los Aguilar

René Humberto Lau Ibarra, más conocido como Gussy Lau, ha sido atraído a la polémica. El cantautor, quien en el pasado mantuvo una relación profesional y sentimental con Ángela Aguilar, también enfrenta señalamientos en redes sociales. Sin embargo, Lau se ha mantenido al margen, como lo ha hecho con cualquier tema que tiene relación con la dinastía Aguilar.

En abril de 2022, Lau fue culpado de filtrar fotografías íntimas de la cantante. Aunque siempre negó las acusaciones, el escándalo marcó el fin de su colaboración con Pepe Aguilar pese a tener un contrato vigente. En entrevista para Ventaneando en octubre de 2024, confesó que Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, también terminó con su colaboración profesional:

“Él me habló en febrero para pedirme canciones para su disco y tuvimos un acercamiento, pero ya no creo que me las vaya a grabar”, indicó.

Las canciones que Gussy Lau le compuso a los Aguilar

Durante su relación laboral, Gussy Lau compuso o coesbribió varios temas que fueron éxito en la voz de Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, entre los que destacan: “Ahí donde me ven”, “Se disfrazó”, “La quiero igualita”, “Hojas de otoño” y la manzana de la discordia: “Qué agonía”.

El silencio de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar ha guardado silencio sobre el tema. No obstante, pese a la falta de un registro del caso en los portales de cortes de California, su postura no sería diferente a la asumida en 2024, cuando los programas Ventaneando y Chisme No Like dieron a conocer que la artista de regional mexicano enfrentaba una demanda laboral por despido injustificado.

Por su parte, la cantante Adela no ha confirmado ni desmentido haber iniciado un proceso legal contra la artista mexicana, lo que mantiene el tema en los terrenos de la especulación.

Adele demandó a Ángela Aguilar por plagio y ganó fallo por la canción ‘Qué Agonía’ con Yuridia; esto se sabe (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)