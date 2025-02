Adele demandó a Ángela Aguilar por plagio y ganó fallo por la canción ‘Qué Agonía’ con Yuridia; esto se sabe (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En las últimas horas ha trascendido en redes sociales información, que de momento no es oficial, en el que se indica que un tribunal en California, Estados Unidos, habría emitido un fallo a favor de la reconocida cantante británica Adele en una demanda por plagio presentada contra la intérprete mexicana Ángela Aguilar.

El caso se centró en las similitudes entre el éxito internacional de Adele, Rolling in the Deep, y la canción Qué agonía, interpretada por la ahora esposa de Christian Nodal junto a la cantante Yuridia. Este presunto veredicto, que aún no ha sido confirmado oficialmente, ha generado un amplio debate en la industria musical y entre los seguidores de ambas artistas.

La controversia surgió inicialmente en redes sociales, donde usuarios señalaron que el coro de Qué agonía presentaba una notable semejanza con el tema de Adele, lanzado en 2010 como parte de su álbum 21. Estas observaciones habrían llevado al equipo legal de la cantante británica a tomar acciones legales, argumentando una posible infracción de derechos de autor.

Internautas han hecho viral la similitud entre el sencillo de la hija de Pepe Aguilar con el éxito internacional ‘Rolling in The Deep’ que la cantante británica lanzó años atrás (Foto: Instagram)

Es importante señalar que dicha información de momento no es oficial ya que ni el equipo de la cantante británica ni los de las mexicanas han tan siquiera confirmado que existiera un proceso jurídico por presunto plagio y mucho menos ahora una resolución oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

Los antecedentes del presunto plagio de Ángela Aguilar a Adele; esto dijo el autor mexicano de la canción

En medio de rumores que cuestionan la originalidad de la canción “Qué agonía”, el compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, conocido artísticamente como Fato, salió en defensa de Ángela Aguilar. Según declaraciones recogidas por la prensa mexicana en el pasado, Fato aseguró que la canción pertenece a la joven cantante y a su padre, Pepe Aguilar, desestimando las acusaciones de plagio que han circulado en los últimos días.

De acuerdo con lo informado, Fato, reconocido por éxitos como “Por mujeres como tú”, “Directo al corazón” y “Mi credo”, afirmó que no existe fundamento para las acusaciones de plagio.

“Yo lo que sí sé es que la canción es de Ángela, de Pepe y creo que de ellos dos”, expresó el compositor, dejando claro que la autoría de la pieza musical recae en la familia Aguilar.

Los antecedentes del presunto plagio de Ángela Aguilar a Adele; esto dijo el autor mexicano de la canción (Foto: Captura de pantalla/Youtube)

En sus declaraciones, Fato también abordó la participación del grupo Los Muecas, quienes realizaron una versión de la canción. Según explicó, esta interpretación no constituye un plagio, sino simplemente un cover de la obra original.

“Aquí lo que sucede es que este grupo Los Muecas agarraron la versión de Ángela y la hicieron nada más”, señaló el compositor, subrayando que no hay controversia legal ni creativa en este aspecto.

El compositor sugirió que las acusaciones contra Ángela Aguilar podrían ser parte de un intento por dañar la imagen de la cantante, quien ha destacado en la música regional mexicana como una de las artistas más jóvenes y prometedoras de la industria.