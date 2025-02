Captan a Alicia Villarreal tras denunciar a Cruz Martínez por presuntamente tentativa de feminicidio; exponen denuncia (Facebook Alicia Villarreal)

La cantante Alicia Villarreal, reconocida por su trayectoria en la música regional mexicana, ha sido objeto de atención mediática tras confirmarse que presentó una denuncia formal contra su esposo, el productor Cruz Martínez, por presunta violencia familiar aunque también existe la versión de que el delito que se busca es ‘tentativa de feminicidio’.

De acuerdo a Ventaneando, las autoridades han emitido una orden de restricción que prohíbe a su ex esposo acercarse a la artista, medida que se enmarca en un proceso de divorcio lleno de tensiones y acusaciones previas. Sin embargo, el programa de Pati Chapoy también captó en exclusiva a la cantante de Te quedó grande la yegua tras haber iniciado el proceso legal en la Ciudad de México.

Aunque la cantante no dio ni una sola declaración, pues de acuerdo a su acompañante que sí habló con el programa de TV Azteca las autoridades así lo exigen ante el proceso, Rosario Murrieta aseguró que todo parece indicar que Alicia Villarreal ha procedido en contra de su ex esposo, de origen estadounidense, bajo el delito de intento de feminicidio, aunque no reveló de momento mayores detalles sobre este acontecer.

Tras confirmarse que presentó una denuncia formal contra su esposo, el productor Cruz Martínez, por presunta violencia familiar, el periodista Javier Ceriani, las autoridades han emitido una orden de restricción que prohíbe al cantarse acercarse a la artista, medida que se enmarca en un proceso de divorcio lleno de tensiones y acusaciones previas.

La situación salió a la luz luego de que Villarreal realizara un gesto de auxilio durante un concierto el pasado 16 de febrero. En el escenario, la cantante levantó cuatro dedos y los cerró en un puño, un símbolo que se ha popularizado como una señal silenciosa para pedir ayuda en casos de violencia doméstica. Este acto generó preocupación entre sus seguidores y desencadenó una ola de apoyo hacia la exintegrante de Grupo Límite.

Asimismo se detallo que tras la denuncia de Villarreal, las autoridades tomaron medidas inmediatas para garantizar su seguridad. Según el reportero Ramiro Cantú, una camioneta policial se encuentra estacionada frente al domicilio de la pareja en Monterrey como parte de las acciones preventivas. Además, se confirmó que Cruz Martínez tiene prohibido ingresar a la vivienda debido a la orden judicial emitida en su contra.

Alicia Villarreal finalizó una presentación en Michoacán haciendo la señal de auxilio. Posteriormente, se reportó que la cantante interpuso una denuncia contra su pareja por agresiones en Nuevo León. (Foto: @iamHctorx)

La orden de restricción, explicada en el programa de Ceriani, es una medida legal que busca proteger a las personas en situaciones de riesgo, limitando el contacto entre el agresor y la víctima. Este recurso se ha convertido en una herramienta clave para salvaguardar la integridad de quienes enfrentan violencia en el ámbito familiar.