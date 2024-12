Nicola Porcella, traicionado por la ganadora de “Soltero cotizado”: revela estar casada y sólo buscar dinero

Nicola Porcella final "Soltero cotizado"

El reality show “Soltero cotizado” dejó a su protagonista, Nicola Porcella confundido, molesto y sin palabras ante un giro en final de temporada, pues tras semanas de intensa convivencia y emociones a flor de piel, el peruano decidió entregarle su corazón a Carolina creyendo que había encontrado al amor de su vida con una conexión genuina.

“Me voy a dejar guiar por lo que vi desde el inicio, por lo que siento por lo que siento que es mejor para mí, para mi hijo, mi familia. Hace siete años dije ‘no quiero conocer a nadie’ hasta que las conocí a ustedes. Creo que es momento de volver a confiar en alguien”, señaló el actor.

Enseguida, el finalista de “La casa de los famosos México” le entregó su corazón dorado a Carolina, quien gritó de emoción, ella lo abrazó y le dijo: “soy la más feliz, estoy que no me soporto, tampoco me soportan las niñas, pero eso es lo de menos, lo importantes es que yo sea feliz”.

Final de "Soltero cotizado"

Nicola Porcella recibe una revelación que le parte el corazón

Sin embargo, la ganadora hizo una confesión que eclipsó la felicidad que se vivía en este programa que se transmitía por el canal 5, de Televisa, conducido por Montserrat Oliver.

“Nicola, eres un hombre hecho y derecho, completo en toda la extensión de la palabra, dudas no tengo de lo que eres, me lo confirmaste, yo te lo dije en cada cortejo, vine a confirmar lo que eres, confirmado está, pero sostenme tantito este corazón”, dijo antes de quitarse un guante y mostrar un anillo.

“Yo soy la casada, la verdad es que es el hombre de mi vida, con mis hijos, tenemos una familia hermosa, pero bueno, aquí me ofrecieron un juego, lo vine a jugar, creé un personaje basado en mi personalidad y me funcionó. No vine por el dinero porque en mi vida no me ha hecho falta nada, he cumplido con todas mis metas, todos mis sueños, yo aquí vine a impulsarme y a retomar mi carrera artística, espero no me lo tomes a mal tqm de verdad, pero de amistad”.

Revelación deja sorprendidos a todos

Esta revelación dejó a todos atónitos, aunque Carolina comentó que no había participado por el premio monetario, sino que deseaba retomar su carrera artística. Él reaccionó de la siguiente manera.

“No sé qué decir. Confié en ti, te creí desde un comienzo, le mentiste a todo el mundo, a mi hijo, a mis amigos, jugaste, lo ganaste, viniste a impulsar tu carrera artística engañándome, vamos a ver si te funciona, yo no te voy a juzgar. Hay maneras de juzgar y ganar. Evidentemente no era la elección correcta, me da hasta vergüenza, me da pena, siento que se aprovecharon, no de mí, de la gente que amo. De la última que creí que podría hacer daño eras tú, de la última que creí que podía hacerme daño a mí eras tú, pero lo vine a jugar yo también hiciste jaque mate siéntete bien”.

Nicola todavía no procesa la traición que vivió

Pese al momento incómodo de esta situación, la triunfadora defendió su postura. “Yo no lo hice con la intención de lastimarte, éste es mi juego, jugué mi juego y gané, yo vine aquí a ganar.

Montserrat Oliver, presentadora del programa, intentó suavizar el momento al felicitar a Carolina por su victoria. No obstante, el ambiente estaba cargado de tensión y sentimientos encontrados. Nicola, firme en su decisión de no derrumbarse, concluyó con una reflexión.

“Estoy en shock, dije no voy a llorar porque tampoco valen mis lágrimas y porque no quiero que mi hijo me vea mal, así que tú sigue confiando en el amor”.

Nicola Porcella "Soltero cotizado"