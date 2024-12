“Me privan los juguetes”: cubana enternece por reacción viral al visitar una juguetería en México

Michel Crónicas y su madre lograron transmitir un mensaje de alegría y nostalgia, pero también abrieron un espacio para reflexionar sobre las desigualdades que afectan a tantas personas. (TikTok / @michelcronicas)

Un video cargado de emoción y nostalgia ha conquistado TikTok, mostrando a una madre cubana disfrutando como una niña de la sección de juguetes en Walmart durante su visita a México.

El tierno momento fue capturado por Michel Crónicas, un tiktoker cubano radicado en la Ciudad de México, quien compartió la experiencia de su madre en un clip que ha generado millones de reacciones en la plataforma.

“Ahora mi mamá parece una completa niña porque vinimos a hacer unas cuantas compras en Walmart y estamos en la sección de juguetería. Aquí la veo deleitada mirando las Barbies”, explicó Michel en el video, mientras su madre, visiblemente emocionada, compartía sus recuerdos de infancia.

“Me encantan los juguetes, me privan. Ahora me acuerdo que cuando era niña, mi padre siempre iba a buscarnos juguetes a una bodega. Eran tres juguetes por niño: uno básico y dos no básicos. Pero eso era cuando yo era niña, ya eso no existe en Cuba, ya eso se acabó hace años”, relató la madre de Michel, evocando una mezcla de alegría y melancolía que conmovió a los espectadores.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando más de 2 millones de reproducciones y desatando una ola de comentarios llenos de cariño, empatía y reflexió (TikTok / @michelcronicas)

El video rápidamente se volvió viral, acumulando más de 2 millones de reproducciones y desatando una ola de comentarios llenos de cariño, empatía y reflexión. "Qué hermosa tu mamá, espero y le hayas comprado una muñeca", escribió un usuario, mientras otro comentó: "Tu mami y su niña interior, es hermosa ella".

Sin embargo, las reacciones no se limitaron a halagos. Muchos usuarios aprovecharon para compartir sus propias historias o reflexionar sobre las profundas diferencias entre las oportunidades de vida en Cuba y otros países. “En Cuba no tuvimos niñez, ni niña interior; también vibro en esas secciones de las tiendas”, comentó un usuario. Otro agregó: “Ojalá todos los niños de Cuba pudieran tener un juguete de Navidad. Es triste ver que, mientras algunos tienen demasiado, otros no tienen nada”.

El impacto del video va más allá de su ternura. La experiencia de la madre de Michel puso en evidencia la carencia de oportunidades para disfrutar de algo tan esencial como los juguetes en algunos contextos. “Lo malo de Cuba no es solo la falta de juguetes, es que muchos padres deben elegir entre alimentar, calzar o regalar algo a sus hijos”, escribió un usuario, recordando las duras decisiones que enfrentan muchas familias en la isla.

Michel Crónicas (@michelcronicas) compartió en TikTok un emotivo video que muestra a su madre disfrutando como una niña mientras recorre la sección de juguetes en Walmart, Crédito: TikTok / Michel cronicas

Michel Crónicas y su madre lograron transmitir un mensaje de alegría y nostalgia, pero también abrieron un espacio para reflexionar sobre las desigualdades que afectan a tantas personas. El video no solo capturó un momento especial, sino que también se convirtió en un recordatorio de la importancia de valorar lo que para algunos es cotidiano y para otros, un sueño inalcanzable.