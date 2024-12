Ellos son los mexicanos emprendedores que llevaron sus negocios a otro nivel en 2024 gracias a TikTok

. Descubre cómo negocios como CioccoCakes, CanSenti, LaComandantaMX y otros están usando la plataforma para transformar sus emprendimientos en casos de éxito viral. (Instagram / elchilaquilrelleno, lacomandantamx, cansenti2, cioccocakes)

TikTok se ha consolidado como una plataforma clave para emprendedores de todo el mundo, y los empresarios mexicanos no son la excepción.

En 2024, varios emprendedores han logrado destacarse al combinar su creatividad con las tendencias de la red social, llevando sus negocios de la mano del contenido auténtico y viral. Desde gastronomía hasta educación canina, estas historias de éxito muestran el potencial de TikTok como herramienta de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en México.

Uno de los ejemplos más representativos es @cioccocakes, un emprendimiento mexicano que ha logrado captar la atención con su concepto innovador de repostería. Este negocio no solo vende productos, sino que ha creado una experiencia única para sus seguidores, combinando el arte y la gastronomía.

(Instagram @cioccocakes)

Recientemente, sus roles de canela se hicieron virales bajo el hashtag #GRWR (Get Ready With Roles), una versión modificada del popular #GRWM (Get Ready With Me), que hasta la fecha ha acumulado más de 5 millones de visualizaciones. La originalidad y la creatividad de este contenido han convertido a CioccoCakes en un referente en TikTok para los emprendedores del sector gastronómico.

(Instagram / @cansenti2)

Otro caso destacado es el de @cansenti2, un negocio dedicado a la educación canina que ha transformado la vida de cientos de perros y sus dueños en México. Con su enfoque en entrenamiento y adiestramiento, han utilizado TikTok para compartir consejos prácticos y resultados de sus clases, lo que les ha permitido aumentar su base de clientes.

Gracias a sus videos virales mostrando cómo perros mejoran su comportamiento, este emprendimiento ha creado una comunidad fiel y ha logrado una expansión significativa en el mundo digital.

(Instagram / @lacomandantamx)

En el mundo de la gastronomía, @lacomandantamx ha alcanzado un éxito rotundo con su salsa macha, un producto que comenzó en la cocina de su casa y que ahora se distribuye en más de 350 puntos de venta en todo México.

Silke Germán, la emprendedora detrás de este negocio, usó TikTok para compartir su receta y mostrar cómo la gente se enamoraba de su producto. Su salsa macha se ha convertido en una de las más vendidas del país, todo gracias a su presencia en redes sociales y su conexión directa con su comunidad.

(Instagram / elchilaquilrelleno)

Por otro lado, @chilaquilesrellenos es otro emprendimiento mexicano que ha logrado destacarse por su creatividad. Innovaron el tradicional platillo mexicano de los chilaquiles, rellenando los totopos con diferentes salsas, lo que hizo que se volvieran virales.

Su contenido en TikTok, que muestra la variedad de salsas y hace referencia al estilo único de la lucha libre mexicana, ha generado gran expectación y ha puesto a este negocio en el radar de los amantes de la gastronomía.