Efigenia Ramos, quien fue ‘mano derecha’ de Silvia Pinal por 35 años, revela preocupante condición de salud

Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, enfrenta una grave situación de salud tras revelar que padece de cuatro aneurismas cerebrales (Archivo)

Efigenia Ramos, asistente personal de la fallecida actriz Silvia Pinal, ha revelado que enfrenta una delicada situación de salud.

Tras más de tres décadas al servicio de la icónica figura del cine mexicano, Ramos anunció que padece de cuatro aneurismas cerebrales, una condición que requiere atención médica y reposo. Un aneurisma cerebral se forma dentro de las paredes de una arteria en el cerebro debido a una debilidad en los vasos sanguíneos.

Esta revelación se produce poco después del fallecimiento de Pinal, quien fue una de las grandes divas de la Época de Oro del Cine Mexicano.

“Tengo cuatro aneurismas cerebrales y necesito ya descansar”, dijo la mujer a la prensa que le preguntó cuáles son sus planes ahora que murió su “jefa”.

Tras más de tres décadas al servicio de la actriz mexicana Silvia Pinal, Ramos ha decidido dar un paso atrás en sus responsabilidades (X)

Ramos, conocida cariñosamente como “Efi”, ha decidido dar un paso atrás en sus responsabilidades laborales para centrarse en su salud, dejando claro que su prioridad ahora es su bienestar personal.

“(Yo) me voy a mi casa”, señaló “Efi”, negando que ahora se encargaría de las relaciones públicas del resto de la familia.

Durante años, Efigenia no sólo fue una asistente, sino también una confidente cercana de Pinal, apoyándola tanto en lo personal como en lo profesional.

La relación entre Ramos y la familia Pinal ha sido objeto de especulaciones y rumores a lo largo del tiempo. A pesar de las acusaciones de que se habría beneficiado económicamente de su cercanía con la actriz, Ramos ha negado rotundamente tales afirmaciones.

Efigenia Ramos fue confidente cercana de Silvia Pinal y guardiana de sus secretos más íntimos (Recorte)

“Le aseguro que yo no tengo dos casas en Nezahualcóyotl, de hecho no vivo ahí; tampoco tengo una flotilla de taxis ni mucho menos tengo carros BMW, todo lo que él asegura es mentira. Me pueden investigar y verán que mi vida es tan transparente”, dijo en un audio enviado al programa De primera mano.

Su lealtad y discreción han sido reconocidas por Sylvia Pasquel, hija de Pinal, quien destacó su dedicación durante el homenaje póstumo a la actriz en el Palacio de Bellas Artes.

Efigenia ha sido testigo de momentos cruciales en la vida de Silvia Pinal, convirtiéndose en una guardiana de muchos de sus secretos más íntimos. Su papel fue fundamental en los últimos días de la actriz, manteniéndose a su lado hasta el final.

"Necesito ya descansar", afirma Ramos al anunciar su retiro para cuidar su salud personal (X)

Además, Ramos actuó como portavoz de Pinal en temas relacionados con su salud, manteniendo informados a los medios y al público.

Con la decisión de retirarse, Ramos ha dejado claro que no asumirá nuevas responsabilidades dentro de la familia Pinal, desmintiendo rumores sobre un posible rol en las relaciones públicas del clan. “Me voy a mi casa”, afirmó, subrayando su intención de alejarse del ojo público para concentrarse en su recuperación.