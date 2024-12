Así daba a conocer sus crímenes el agresor de alumnos en Guadalajara: destazando animales y quemando capillas

El adolescente atacó a dos de sus compañeros de una preparatoria ubicada en Guadalajara. Crédito: Redes sociales

Este sábado 30 de noviembre se registró un ataque por parte de un adolescente que atacó a martillazos a dos de sus compañeros de la Preparatoria San Andrés, ubicada en el municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, esto durante una actividad escolar.

Cerca de las 11:00 horas de este sábado mientras se realizaban las actividades cotidianas del plantel, el adolescente se levantó de su asiento y comenzó a golpear a sus compañeros con un martillo que portaba entre sus pertenencias. Estos hechos los compartió a través de redes sociales, pues de manera anticipada avisó que realizaría el ataque.

Según testimonios de la agresión, el joven solía permanecer alejado de sus compañeros y no participaba en las clases desde el inicio del curso el pasado mes de octubre.

Crédito: Preparatoria San Andrés / Google Maps

El adolescente fue sometido por un par de estudiantes luego de agredir a dos compañeros con el martillo. Por su parte, las autoridades fueron notificadas del hecho de manera inmediata, y al arribar al plantel aseguraron al menor de edad.

Por su parte, la fiscalía de Jalisco detalló que el joven se encuentra detenido, y se espera que en las próximas horas detalle la situación jurídica del menor.

El adolescente avisó del ataque de manera previa en sus redes sociales, asegurando que "nada lo detendría" para realizarlo este sábado. Crédito: X/@dk1250

Sin embargo, el adolescente compartía en redes sociales no solo la realización de este ataque, sino que de manera previa subía contenido violento en el que hacía referencia a Adolf Hitler, además de autodenominarse como anticomunista y antirreligioso.

Así daba a conocer sus crímenes en redes sociales

El adolescente, de quien aún no se conoce su identidad, realizaba publicaciones en redes sociales en las que compartía los momentos en los que destazaba animales como ratones y aves -algunas de ellas encontradas muertas- y subía fotografías de él cubierto de sangre.

Con una serie de publicaciones violentas en las que mostraba los cuerpos abiertos de los animales, así como su rostro en primer plano, el adolescente hacía una muestra de los posibles crímenes que podría cometer en el futuro.

“Pensé que tendría un día de mxxda, pero me he hallado este pájaro muerto cerca de mi casa y lo he despedazado, es hermoso pero no importa lo de afuera, sino lo de adentro”, escribió en su red social acompañado de una fotografía del animal y él sosteniéndolo.

Crédito: Captura de pantalla

En una ocasión el adolescente compartió una imagen en la que aseguró haber incendiado una capilla de manera “accidental”, aunque se desconoce la iglesia en la que habría ocurrido el hecho, el joven subió una fotografía en la que se observa detrás de él una llama en el piso.

Además de estos hechos, el adolescente compartía imágenes en las que se autodenominaba antirreligioso, ya que subía capturas en las que se observan cruces de cabeza.

Crédito: Captura de pantalla

En otra publicación, el joven aseguró ser anticomunista y se proclamó como seguidor del “Mein Fhürer”, es decir de Adolf Hitler.

Crédito: Captura de pantalla

Finalmente, el adolescente compartió en redes sociales la vestimenta y herramientas que utilizaría para realizar el ataque de este sábado 30 de noviembre, en la que detalló que “nada lo detendría”.

“Ahora si banda, ya llegó el momento, no crean que unas lágrimas y pésames me van a detener, he invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán, otros me maldecirán, pero yo sigo adelante con mi misión. Que empiece el show”, escribió.

Además, el joven realizó una transmisión en vivo en la que compartió el momento en el que atacó a sus dos compañeros de preparatoria.

Crédito: Captura de pantalla