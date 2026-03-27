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Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

Luego de que Emiliano Aguilar celebrara con ironía la eliminación de Kunno, el influencer regresó con declaraciones que avivaron su ya famosa rivalidad

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Emiliano Aguilar utilizó un mensaje irónico para comentar la eliminación de Kunno de La casa de los famosos en Telemundo (Capturas de pantalla)
Emiliano Aguilar utilizó un mensaje irónico para comentar la eliminación de Kunno de La casa de los famosos en Telemundo (Capturas de pantalla)

Emiliano Aguilar provocó nuevas tensiones en redes sociales al referirse de forma irónica a la reciente eliminación de Kunno de La casa de los famosos, el popular reality de Telemundo.

Luego de un sistema de votación público que consolidó la salida del influencer, el comentario de Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, reavivó una controversia que viene de meses atrás y volvió a colocar las interacciones entre ambos en el centro del interés mediático.

La noche de la eliminación, la audiencia siguió una dinámica tradicional en la que los participantes en riesgo —Fabio, Julia, Horacio, Curvy, Oriana y Kunno— fueron anunciados uno a uno como salvados, hasta quedar solo Kunno y Curvy. Finalmente, el voto popular determinó que fuera Kunno el expulsado.

Según lo relatado por Telemundo, la gala estuvo marcada por la expectativa ante recientes cambios en las reglas del reality, aunque en esta ocasión el protocolo original se mantuvo sin alteraciones.

Kunno
La votación pública determinó la salida de Kunno frente a Curvy, manteniendo el protocolo tradicional del reality pese a rumores de cambios en las reglas (Captura de pantalla Telemundo)

El mensaje de Emiliano Aguilar amplía una rivalidad previa

Tras anunciarse el resultado, Emiliano Aguilar se dirigió directamente a Kunno con un mensaje grabado que tuvo amplio eco en plataformas digitales: “Qué onda, mi Kunno, ¿ya te corrieron? El karma sí pega bien duro, mi carnal. El karma es de verdad”, citó el hijo mayor de Pepe Aguilar.

Esta declaración cobró especial relevancia porque meses antes, durante una entrevista que fue ampliamente compartida y comentada, Kunno declaró sobre Emiliano: “No opino. Mándenlo a rehabilitación. No opino, la verdad. No me interesa esa persona y la verdad no quiero meterme en su boca porque qué miedo”.

Este cruce de mensajes explícitos de ambas partes consolidó el conflicto como tema de conversación central en las redes. Los usuarios recuperaron la secuencia completa del intercambio, reactivando la atención pública sobre la rivalidad.

Ante el comentario de Aguilar, Kunno respondió: “Yo, la verdad, no sé mucho de lo que quiere decir, pero nada, que se deje de meter lo que se mete, no opino nada de él”, manteniendo la línea distante de intervenciones anteriores.

(IG: @emiliano_aguilar.t)
El cruce de declaraciones entre Emiliano Aguilar y Kunno reavivó una rivalidad previa y aumentó la atención mediática en redes sociales (IG: @emiliano_aguilar.t)

La supuesta “maldición Ángela Aguilar” y el impacto en la votación

En paralelo al enfrentamiento entre ambos jóvenes, la grafóloga y creadora de contenido Maryfer Centeno analizó en sus redes sociales la influencia de la llamada “maldición Ángela Aguilar” sobre el desenlace de la gala.

Centeno sostuvo que la participación pública de la cantante Ángela Aguilar al pedir votos por Kunno habría jugado en su contra: “Resulta que hace unos días Ángela Aguilar pidió votos para Kunno. Esto ya lo vivimos en otro reality… donde yo creo que cada vez que Ángela Aguilar pide votos para Kunno en lugar de generar empatía, genera cierta animadversión. Ojalá que esté yo equivocada”.

México, Ángela Aguilar, Maryfer Centeno
Maryfer Centeno relacionó la eliminación de Kunno con la denominada maldición Ángela Aguilar y analizó su impacto en la votación final (Credito: cuartoscuro)

La interpretación de Centeno reactivó antiguos debates en la audiencia, quienes reinterpretaron la eliminación de Kunno como efecto de dinámicas sociales más complejas dentro de la base de seguidores y detractores de los Aguilar.

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