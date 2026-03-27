El último rival de México saldrá del repechaje Dinamarca vs República Checa: fecha, horario y dónde ver

Dinamarca y República Checa chocarán el 31 de marzo en el Fortune Arena por el puesto restante en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA, partido que despierta gran expectativa entre la afición nacional. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La definición del grupo de México para la próxima Copa Mundial 2026 está cerca de completarse. Sólo queda un boleto por asignar y ese lugar se disputará entre Dinamarca y República Checa, selecciones que se enfrentarán en la final del repechaje europeo.

Este partido decidirá quién será el último integrante del Grupo A, donde ya esperan Sudáfrica, Corea del Sur y los dirigidos por Javier Aguirre.

Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte en semifinales con una destacada actuación ofensiva. REUTERS/Ritzau Scanpix

El enfrentamiento ha generado un interés especial entre la afición mexicana y el entorno futbolístico internacional. La expectativa crece ante la posibilidad de que alguno de estos equipos se convierta en el nuevo desafío para el combinado nacional en el torneo más importante del planeta.

Dinamarca vs República Checa: El camino al duelo definitivo

Las semifinales del repechaje europeo ofrecieron emociones intensas y resultados contundentes.

Dinamarca avanzó tras superar 4-0 a Macedonia del Norte , mostrando una ofensiva sólida y un juego colectivo eficiente encabezado por Gustav Isaksen .

República Checa , con Krejčí y Kovář asumiendo el mando, aseguró su pase después de vencer a Irlanda en una dramática definición por penales, tras un empate 2-2 en tiempo regular y extra.

Ambas selecciones llegan a la final con plantillas experimentadas y figuras que destacan en ligas europeas.

República Checa avanzó tras vencer por penales a Irlanda en una semifinal dramática que terminó 2-2. REUTERS/David W Cerny

La eliminatoria se perfila como uno de los duelos más atractivos de la última etapa clasificatoria, con el aliciente de un lugar en el grupo de México en juego.

Fecha, sede y horario del partido

El partido entre Dinamarca y República Checa se jugará el próximo 31 de marzo de 2026 en el Fortuna Arena de Praga, República Checa.

El encuentro está programado para iniciar a las 12:45 horas, tiempo del centro de México .

Esta sede ha sido elegida por su capacidad y relevancia histórica en el futbol europeo.

El ganador obtendrá el último boleto europeo para la Copa del Mundo, integrándose de inmediato al grupo de México.

La final del repechaje europeo se jugará el 31 de marzo de 2026 en el Fortuna Arena de Praga. REUTERS/David W Cerny

El estadio y la organización ya se preparan para recibir un partido que promete alta tensión competitiva y atención mediática a nivel global.

Dónde ver la final del repechaje europeo en México

La transmisión en México de este partido definitorio se espera a través de Sky Sports, canal que ya ofreció la cobertura de las semifinales del repechaje.

La señal estará disponible para suscriptores de televisión de paga, y existe la posibilidad de que plataformas digitales asociadas también ofrezcan el encuentro en directo.

Hasta el momento, ningún otro canal ha confirmado oficialmente la transmisión en territorio mexicano.

Se recomienda consultar la programación oficial de Sky Sports y sus plataformas días antes del duelo para información actualizada.

La definición del rival de México genera gran expectativa entre la afición y medios internacionales por la Copa Mundial 2026. REUTERS/Aris Martinez

Así, la expectativa por conocer al último rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 incrementa la atención sobre este partido, que pondrá punto final a la fase clasificatoria europea y definirá el destino de dos selecciones históricas.