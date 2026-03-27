México Deportes

El último rival de México saldrá del repechaje Dinamarca vs República Checa: fecha, horario y dónde ver

Las selecciones disputarán en Praga el boleto final que integrará al Grupo A del Mundial 2026, donde ya espera el Tri, Sudáfrica y Corea del Sur

Guardar
Dinamarca y República Checa chocarán el 31 de marzo en el Fortune Arena por el puesto restante en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA, partido que despierta gran expectativa entre la afición nacional. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
Dinamarca y República Checa chocarán el 31 de marzo en el Fortune Arena por el puesto restante en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA, partido que despierta gran expectativa entre la afición nacional. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La definición del grupo de México para la próxima Copa Mundial 2026 está cerca de completarse. Sólo queda un boleto por asignar y ese lugar se disputará entre Dinamarca y República Checa, selecciones que se enfrentarán en la final del repechaje europeo.

Este partido decidirá quién será el último integrante del Grupo A, donde ya esperan Sudáfrica, Corea del Sur y los dirigidos por Javier Aguirre.

Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte en semifinales con una destacada actuación ofensiva. REUTERS/Ritzau Scanpix
Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte en semifinales con una destacada actuación ofensiva. REUTERS/Ritzau Scanpix

El enfrentamiento ha generado un interés especial entre la afición mexicana y el entorno futbolístico internacional. La expectativa crece ante la posibilidad de que alguno de estos equipos se convierta en el nuevo desafío para el combinado nacional en el torneo más importante del planeta.

Dinamarca vs República Checa: El camino al duelo definitivo

Las semifinales del repechaje europeo ofrecieron emociones intensas y resultados contundentes.

  • Dinamarca avanzó tras superar 4-0Macedonia del Norte, mostrando una ofensiva sólida y un juego colectivo eficiente encabezado por Gustav Isaksen.
  • República Checa, con Krejčí y Kovář asumiendo el mando, aseguró su pase después de vencer a Irlanda en una dramática definición por penales, tras un empate 2-2 en tiempo regular y extra.
  • Ambas selecciones llegan a la final con plantillas experimentadas y figuras que destacan en ligas europeas.
República Checa avanzó tras vencer por penales a Irlanda en una semifinal dramática que terminó 2-2. REUTERS/David W Cerny
República Checa avanzó tras vencer por penales a Irlanda en una semifinal dramática que terminó 2-2. REUTERS/David W Cerny

La eliminatoria se perfila como uno de los duelos más atractivos de la última etapa clasificatoria, con el aliciente de un lugar en el grupo de México en juego.

Fecha, sede y horario del partido

El partido entre Dinamarca y República Checa se jugará el próximo 31 de marzo de 2026 en el Fortuna Arena de Praga, República Checa.

  • El encuentro está programado para iniciar a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.
  • Esta sede ha sido elegida por su capacidad y relevancia histórica en el futbol europeo.
  • El ganador obtendrá el último boleto europeo para la Copa del Mundo, integrándose de inmediato al grupo de México.
La final del repechaje europeo se jugará el 31 de marzo de 2026 en el Fortuna Arena de Praga. REUTERS/David W Cerny
La final del repechaje europeo se jugará el 31 de marzo de 2026 en el Fortuna Arena de Praga. REUTERS/David W Cerny

El estadio y la organización ya se preparan para recibir un partido que promete alta tensión competitiva y atención mediática a nivel global.

Dónde ver la final del repechaje europeo en México

La transmisión en México de este partido definitorio se espera a través de Sky Sports, canal que ya ofreció la cobertura de las semifinales del repechaje.

  • La señal estará disponible para suscriptores de televisión de paga, y existe la posibilidad de que plataformas digitales asociadas también ofrezcan el encuentro en directo.
  • Hasta el momento, ningún otro canal ha confirmado oficialmente la transmisión en territorio mexicano.
  • Se recomienda consultar la programación oficial de Sky Sports y sus plataformas días antes del duelo para información actualizada.
La definición del rival de México genera gran expectativa entre la afición y medios internacionales por la Copa Mundial 2026. REUTERS/Aris Martinez
La definición del rival de México genera gran expectativa entre la afición y medios internacionales por la Copa Mundial 2026. REUTERS/Aris Martinez

Así, la expectativa por conocer al último rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 incrementa la atención sobre este partido, que pondrá punto final a la fase clasificatoria europea y definirá el destino de dos selecciones históricas.

Temas Relacionados

Dinamarca vs República ChecaDinamarca Mundial 2026República Checa Mundial 2026Repechaje Mundial 2026Repechaje EuropeoRepechaje DGrupo AMundial 2026Copa Mundial 2026Copa Mundial de la FIFAmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: se juega el repechaje para el Mundial 2026 desde el Estadio Akron

Se juega el repechaje intercontinental desde la sede mundialista del Estadio Akron cuando se midan neocaledonios contra jamaiquinos por un boleto al Mundial 2026

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: se juega el repechaje para el Mundial 2026 desde el Estadio Akron

República Checa se impone 2-1 a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca en la final del repechaje europeo

Tras ir perdiendo por dos goles, los checos consiguieron sobreponerse y ahora enfrentarán Dinamarca para definir al último rival del Grupo A en el Mundial 2026

República Checa se impone 2-1 a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca en la final del repechaje europeo

Checo Pérez se burla de su monoplaza: “El cuello se acostumbró, no es que estemos yendo tan rápido”

El piloto mexicano bromeó en conferencia de prensa con la velocidad de su monoplaza

Checo Pérez se burla de su monoplaza: “El cuello se acostumbró, no es que estemos yendo tan rápido”

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

El cuerpo técnico priorizó la observación de otros jugadores para la Fecha FIFA, dejando fuera a “Factor” pese a su gran momento con Tigres

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

Estadio Monterrey: Samuel García presume encuentro con Gianni Infantino

El gobernador de Nuevo León le obsequió al presidente de la FIFA un jersey oficial de la Selección Mexicana del Mundial 2026

Estadio Monterrey: Samuel García presume encuentro con Gianni Infantino
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Marina abate a delincuente tras ser agredidos a balazos en Navolato, Sinaloa

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

¿Quién es Sayuri Herrera? La protagonista del documental ‘La Fiscal’ de Netflix

Cristian Castro está por terminar la preparatoria y anuncia que cursará la universidad: “Mi mamá estudió en la UNAM”

“No hay vuelta atrás”: Lupillo Rivera seguirá con el pleito legal contra Belinda

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

DEPORTES

México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: se juega el repechaje para el Mundial 2026 desde el Estadio Akron

República Checa se impone 2-1 a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca en la final del repechaje europeo

Checo Pérez se burla de su monoplaza: “El cuello se acostumbró, no es que estemos yendo tan rápido”

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria