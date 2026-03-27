Semana Santa 2026: estos son los Pueblos Mágicos con menos gente para conocer esta temporada de vacaciones

El encanto de conocer sitios auténticos y naturales se potencia en destinos donde los visitantes pueden relajarse a su propio ritmo. Foto: X: @SECTUR_mx

La temporada de Semana Santa impulsa a miles de viajeros a buscar destinos para descansar y desconectarse de la rutina.

Frente a la alta demanda en los sitios turísticos tradicionales, varios Pueblos Mágicos de México se presentan como alternativas ideales para quienes prefieren evitar las multitudes.

Estos destinos, menos concurridos, ofrecen entornos naturales, arquitectura histórica y experiencias auténticas, permitiendo disfrutar de la tranquilidad y el encanto local durante las vacaciones.

Los Pueblos Mágicos menos concurridos de México representan una alternativa ideal para disfrutar la Semana Santa con tranquilidad. (Wikimedia Commons)

Cuáles son los Pueblos Mágicos en México con menos gente para conocer Semana Santa 2026

Algunos de los Pueblos Mágicos en México que suelen recibir menos visitantes y ofrecen una experiencia más tranquila durante la temporada de vacaciones son:

Mazunte, Oaxaca: Un pequeño pueblo costero en la costa del Pacífico, conocido por su ambiente relajado, playas tranquilas y enfoque en ecoturismo. No cuenta con grandes desarrollos hoteleros y conserva un perfil bajo, ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Capulálpam de Méndez, Oaxaca: Ubicado en la Sierra Norte, es un pueblo zapoteca de menos de 2,000 habitantes. Destaca por su entorno natural, calles empedradas y ritmo pausado. Es ideal para quienes buscan desconexión y actividades como senderismo o turismo rural.

San Sebastián del Oeste, Jalisco: Antiguo pueblo minero en la Sierra Madre, con arquitectura colonial y ambiente de montaña. Su acceso no es tan sencillo y la oferta turística es boutique, lo que ayuda a mantener un bajo flujo de visitantes.

Mineral del Chico, Hidalgo: Pequeño pueblo rodeado de bosque y rocas para escalada, cercano al Parque Nacional El Chico. Suele ser menos concurrido que otros destinos de Hidalgo y es preferido por viajeros en búsqueda de naturaleza y tranquilidad.

Real de Catorce, San Luis Potosí: Ubicado en una zona semidesértica y de difícil acceso, este antiguo pueblo minero es popular entre quienes buscan experiencias alternativas y espirituales, pero mantiene baja densidad de turistas fuera de fechas específicas.

Izamal, Yucatán: Conocido como “la ciudad amarilla”, es pequeño y relajado, con fuerte presencia indígena y vestigios mayas. Es más tranquilo que los destinos turísticos de la península y sus calles empedradas invitan a recorrerlas con calma.

Estos Pueblos Mágicos permiten al viajero disfrutar de naturaleza, historia y gastronomía en contacto con la comunidad local, lejos de los sitios turísticos masivos. Real de Catorce. Sectur

Pueblos Mágicos mas visitados en Semana Santa

Durante Semana Santa, varios Pueblos Mágicos de México registran una alta afluencia de visitantes debido a su atractivo turístico, eventos religiosos y festividades tradicionales. Entre los más visitados destacan:

Valle de Bravo, Estado de México Reconocido por su lago, actividades acuáticas y su cercanía con la Ciudad de México, es uno de los destinos más populares para escapadas cortas y vacaciones familiares.

Tepoztlán, Morelos Famoso por su ambiente místico, el Tepozteco y su oferta gastronómica, atrae a numerosos turistas durante todo el año, con un incremento considerable en Semana Santa.

Tequila, Jalisco Conocido por sus campos de agave y las rutas de destilerías, recibe a miles de visitantes interesados en la cultura del tequila y sus paisajes emblemáticos.

San Miguel de Allende, Guanajuato Este destino es referente internacional por su arquitectura colonial, oferta cultural y eventos religiosos, los cuales se intensifican en Semana Santa.

Taxco, Guerrero Famoso por sus procesiones religiosas y su producción de plata, se convierte en uno de los puntos principales de peregrinación y turismo durante estas fechas.

Pátzcuaro, Michoacán Sus tradiciones, templos y la belleza del lago lo hacen uno de los destinos preferidos para quienes buscan celebraciones religiosas y cultura purépecha.

Cholula, Puebla Atrae por su gran pirámide, iglesias y festividades, siendo un punto de referencia para quienes buscan historia y celebraciones religiosas.

Estos Pueblos Mágicos combinan actividades turísticas, tradiciones y paisajes, lo que los convierte en favoritos para pasar Semana Santa en México.